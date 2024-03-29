Alaşehir’in 120 milyonluk içme suyu yatırımı başlıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçe merkezinde ekonomik ömrünü tamamlayan ve zamanla deformasyona uğrayan 50 yıllık içme suyu ana isale hattında yaklaşık 120 milyon TL yatırım bedeli ile ilçe merkezinde 17 kilometrelik çelik hat döşenecek.

“ALAŞEHİR’İN GELECEĞİNE YAPILAN ÖNEMLİ BİR YATIRIM”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın sizlere selamlarını iletiyorum. 10 yıllık süreçte, Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün kurulduğu günden bu yana Alaşehir çok büyük yatırımlar aldı. Büyükşehir Belediyemiz önemli projelere hayat verdi. MASKİ Genel Müdürlüğümüz önemli altyapı yatırımları gerçekleştirdi. Alaşehir merkezimize ve Kavaklıdere mahallemize Atıksu Arıtma Tesisleri kazandırdık. Birçok mahallemizin altyapılarını yeniledik. Bu projeler uzun emekler ve uğraşlar sonucu ortaya çıkıyor. Bu projede daha önceki yıllarda başlamış olduğumuz bir projedir. Avşar Barajımızın olduğu bölgede sondajlar açtık. Alaşehir ilçemize yeni içme suyu kaynakları kazandırdık. Buradaki kaynaklarımıza göre bir projelendirme çalışması yapıldı. Güzergahtaki izinlerimizi, diğer işlemlerimizi ve Devlet Su İşleri (DSİ) izinlerimizi aldık. Boru ihalemize çıktık ve sahaya tüm borularımız indi. Çalışmalara da başlandı.

Alaşehir Devlet Hastanesinin olduğu bölgedeyiz. Yaklaşık 12 aylık bir süre sonucunda eskiyen 50 yıllık hatlarımızı yenileyerek, ilçemizde hem su kayıp kaçaklarını engellemiş olacağız hem de daha sağlıklı, daha temiz ve kesintisiz içme suyu sağlayacağız. Yeni projemizde sadece boruların bedeli 50 milyon TL’dir. İşgücü maliyetleri ile toplamda 120 milyon TL’lik bir rakamdır. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.





