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Alaska değil, Kazdağları!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SEYAHAT  | 03.12.2018 12:38 | Son Güncelleme

Oksijen deposu olan Kaz Dağlarına kar yağdı.

Türkiye’nin oksijen deposu olan doğa harikası Kaz Dağları beyaza büründü. Kar yağışı sonrası Balıkesir'in Keşif Yolcuları dağcılık ekibi Kazdağlarının ikinci yüksek zirvesi Eybek tepesine tırmandı.

Alaska değil, Kazdağları!

Kazdağlarında etkili olan kar yağışı sonrasında bulutların üzerindeki karla kaplı zirvelerin manzarası adeta büyüledi. Alaska`nın dağlarını hatırlatan görüntüler objektiflere yansıdı.
Balıkesir'in Keşif Yolcuları dağcılık ekibi yağan karın ardından bin 340 metrelik Kazdağlarının ikinci yüksek zirvesi Eybek tepesine tırmandı.
Yaklaşık 10 saat süren tırmanışta zorlu kış şartları ile uğraşan ekip bulutların üzerine tırmanarak Kazdağlarının eşsiz bulutların üzerindeki zirve manzarasını görüntülemeyi başardı.
Keşif Yolcuları ekibi Kazdağlarının yürüyüş ve dağcılık sporu için yılın dört mevsimi güzel bir etap olduğunu ifade ettiler.
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Anahtar Kelimeler:
kazdağları dağ tırmanışı kar yağışı

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