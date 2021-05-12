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Alassane Ndao, Ghezzal'ın menajerinden şikayetçi oldu

12.05.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı sonrası Fatih Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao, stat çıkışında gerginlik yaşadığı siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu.

Alassane Ndao, Ghezzal'ın menajerinden şikayetçi oldu

Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao, Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma sonrası takım otobüslerinin bulunduğu alanda yaşanan gerginlik sonrası Hakan Korkmaz, Senegalli futbolcunun şikayetçi olması üzerine emniyet güçleri tarafından polis merkezine götürülmüştü.

Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao, kendisine hakaret ettiğini ve darpta bulunduğunu öne sürerek Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu. Korkmaz'ın ifadesinin alınmasının ardından taraflar stattan ayrıldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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