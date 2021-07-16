Alassane Ndao'nun menajerinden Galatasaray açıklaması!

Alassane Ndao, geçtiğimiz sezon Karagümrük'te gösterdiği performansla pek çok takımın transfer radarına girmeyi başardı. Ndao'nun Galatasaray ile anlaştığı iddia edilirken, menajeri Doğan Ercan bu iddialara açıklık getirdi.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Doğan Ercan, ''Galatasaray ile ne görüştük, ne telefonlaştık, ne kulübe bir teklif geldi. Hepsi boş, öyle bir şey yok. Ndao’nun bir değeri var ve kulübünde de iyi bir oyuncu. Altın yumurtlayan tavuğunu başkasına verir misin?'' dedi.

"BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO"

24 yaşındaki futbolcuya Rus ekiplerinin talip olduğu söyleyen Ercan, en ciddi adayın ise İspanyol ekibi Sevilla olduğunu deli getirdi: ''Ndao için Karagümrük 5 milyon Euro istiyor. Dinamo Moksova, Spartak Moskova ve CSKA’dan aradılar. Al-Jazira da var. Monchi, Süleyman Hurma’yı aradı. Sevilla da Ndao’yu istiyor. Zaten en istekli kulüp o. Olursa olur. Birçok kulüp Avrupa Şampiyonası’nı bekledi. Yavaş yavaş hareketlilik oluyor transferde'' şeklinde konuştu.

"TERİM'İN GÜNDEMİNDE YOK"

Ercan, Fatih Terim'in planları arasında da Ndao'nun yer almadığını söyledi ve '' Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray ile hiç görüşmedik. Fatih Terim’in öyle bir oyuncudan da haberi yok, gündeminde de yok, tanımıyormuş. Gerek yok tanımasına da. Avrupa’dan iyi bir teklif gelirse inşallah değerlendiririz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hiç görüşmedik. Karagümrük de büyük bir camia'' diyerek sözlerini noktaladı.



