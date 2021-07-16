SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Alassane Ndao'nun menajerinden Galatasaray açıklaması!

Alassane Ndao'nun menajerinden Galatasaray açıklaması!

16.07.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'la adı geçen Karagümrük forması giyen Alassane Ndao ile ilgili menajeri transfer açıklaması yaptı. Sarı kırmızılılarla herhangi bir görüşme olmadığını açıklayan Ndao'nun menajeri Doğan Ercan en ciddi adayın Sevilla olduğunu dile getirdi.

Alassane Ndao'nun menajerinden Galatasaray açıklaması!

Alassane Ndao, geçtiğimiz sezon Karagümrük'te gösterdiği performansla pek çok takımın transfer radarına girmeyi başardı. Ndao'nun Galatasaray ile anlaştığı iddia edilirken, menajeri Doğan Ercan bu iddialara açıklık getirdi.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Doğan Ercan, ''Galatasaray ile ne görüştük, ne telefonlaştık, ne kulübe bir teklif geldi. Hepsi boş, öyle bir şey yok. Ndao’nun bir değeri var ve kulübünde de iyi bir oyuncu. Altın yumurtlayan tavuğunu başkasına verir misin?'' dedi.

"BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO"

24 yaşındaki futbolcuya Rus ekiplerinin talip olduğu söyleyen Ercan, en ciddi adayın ise İspanyol ekibi Sevilla olduğunu deli getirdi: ''Ndao için Karagümrük 5 milyon Euro istiyor. Dinamo Moksova, Spartak Moskova ve CSKA’dan aradılar. Al-Jazira da var. Monchi, Süleyman Hurma’yı aradı. Sevilla da Ndao’yu istiyor. Zaten en istekli kulüp o. Olursa olur. Birçok kulüp Avrupa Şampiyonası’nı bekledi. Yavaş yavaş hareketlilik oluyor transferde'' şeklinde konuştu.

"TERİM'İN GÜNDEMİNDE YOK"

Ercan, Fatih Terim'in planları arasında da Ndao'nun yer almadığını söyledi ve '' Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray ile hiç görüşmedik. Fatih Terim’in öyle bir oyuncudan da haberi yok, gündeminde de yok, tanımıyormuş. Gerek yok tanımasına da. Avrupa’dan iyi bir teklif gelirse inşallah değerlendiririz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hiç görüşmedik. Karagümrük de büyük bir camia'' diyerek sözlerini noktaladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaz olimpiyatlarının kralı PhelpsYaz olimpiyatlarının kralı Phelps
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Fatih Terim'e 47. yıl plaketi Fatih Terim'e 47. yıl plaketi
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde açıklaması

Canlı yayında duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde açıklaması

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

Ghezzal transferinde mutlu son!

Ghezzal transferinde mutlu son!

Canlı yayında takım arkadaşlarına küfür etti!

Canlı yayında takım arkadaşlarına küfür etti!

Formayı giydi! İşte Gökhan'ın yeni adresi

Formayı giydi! İşte Gökhan'ın yeni adresi

''Ronaldo tam bir embesil''

''Ronaldo tam bir embesil''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

G.Saray istedi, F.Bahçe anlaşma sağladı

G.Saray istedi, F.Bahçe anlaşma sağladı

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yaşanan krizden sonra Yunanistan'a telefon

Yaşanan krizden sonra Yunanistan'a telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.