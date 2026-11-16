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Tolu Arokodare'dan Trabzonspor taraftarını sinirlendiren itiraf!

Trabzonspor'un transfer gündemine geldiği döneme ilişkin konuşan Tolu Arokodare, bordo-mavili kulübün kendisini ikna etmek için oldukça cazip bir teklif sunduğunu açıkladı. Ancak yıldız futbolcunun kararında yalnızca futbol ve ekonomik şartların değil, yaşayacağı şehrin de etkili olduğu anlaşıldı.

Tolu Arokodare

Tolu Arokodare

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Ajax
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Tolu Arokodare'dan Trabzonspor taraftarını sinirlendiren itiraf!
Burak Kavuncu

Trabzonspor'un transfer etmek için önemli bir ekonomik teklif sunduğu Tolu Arokodare, bordo-mavili kulüple ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, kendisine sunulan maddi imkanları ve ailesine yönelik teklifleri anlatırken Trabzon hakkındaki sözleriyle gündem oldu.

TRABZONSPOR'DAN 5-6 KAT FAZLA MAAŞ TEKLİFİ

Tolu Arokodare dan Trabzonspor taraftarını sinirlendiren itiraf! 1

Ajax'ın golcüsü Tolu Arokodare, Trabzonspor'un kendisine mevcut maaşının 5-6 katı seviyesinde bir ücret önerdiğini söyledi. Nijeryalı futbolcu, teklifin yalnızca kendi kazancıyla sınırlı kalmadığını, ailesinin Türkiye'ye getirilmesi ve kardeşlerine iş imkanı sağlanmasının da gündeme geldiğini belirtti.

“İYİ BİR KULÜP AMA YAŞAMAK İÇİN İYİ BİR ŞEHİR DEĞİL”

Tolu Arokodare dan Trabzonspor taraftarını sinirlendiren itiraf! 2

Trabzonspor'un sunduğu şartları anlatan Arokodare, kararını etkileyen en önemli noktalardan birinin şehir olduğunu ifade etti.

Nijeryalı golcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Trabzonspor, maaşımın 5-6 katını teklif etti. Ailemi Türkiye’ye getirmeyi ve kardeşlerime iş imkânı sağlamayı da önerdi. Ancak Trabzonspor iyi bir kulüp olsa da yaşamak için iyi bir şehir değil.”

AROKODARE'NİN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Tolu Arokodare dan Trabzonspor taraftarını sinirlendiren itiraf! 3

Trabzonspor'un ekonomik açıdan oldukça cazip bir teklif sunduğunu söyleyen Arokodare'nin şehirle ilgili değerlendirmesi dikkat çekti. Özellikle ailesine yönelik sunulan imkânlara rağmen transferin gerçekleşmemesinde yaşam koşullarının etkili olduğunu belirtmesi, açıklamaların öne çıkan noktası oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Nijerya ajax Tolu Arokodare
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