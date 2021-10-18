Albaraka Garaj, 5. dönemine 11 girişimle devam edecek

İSTANBUL(AA) - Albaraka Türk’ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere kurduğu ve katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk start-up hızlandırma merkezi olma özelliği taşıyan Albaraka Garaj’ın 5. Dönemi’nde yer almaya hak kazanan 11 girişimci belli oldu.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada, Albaraka Türk ve iştiraklerinin üst yönetiminin yer aldığı ve 29 Eylül'de gerçekleşen "Demoday" etkinliğinde toplam 18 girişimci girişimlerinin sunumlarını yaptığı hatırlatıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Albaraka Garaj'ın 5. dönem hızlandırma programına 11 girişim ile devam etme kararı verildiği belirtilen açıklamada, hızlandırma programına katılacak olan girişimlerin; Hamurlabs, Worksite Vision, Remotify, Leadport, Sensemore, Modimu, Ovinot, Kidolog, Koytola, WonderKids ve Inwolve olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Albaraka Garaj hızlandırma programına kabul edilen 11 girişime finansal desteğin yanı sıra; satış, pazarlama, yatırım imkanından yurtdışına açılıma kadar birçok destek ve imkan sunulduğu aktarıldı.

Her bir girişime 50 bin TL’ye kadar hibe desteği verildiği, satış ve pazarlama konusunda Albaraka’nın geniş müşteri ve tedarikçi ağıyla buluşturma olanağı sağlandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Albaraka Portföy yönetiminde kurulan fonlarla girişimcilere yatırım desteği sunulurken, standart eğitimlerin yerine girişimcilerin talepleriyle oluşturulan eğitim programları hazırlanıyor. Seçilen girişimcilere mentorluk hizmetinin yanı sıra devlet destekleri, fikri haklar, hukuk ve mali konularda danışmanlık hizmetleri sağlanıyor. Albaraka Garaj’ın ev sahipliğindeki özel ofislerde ücretsiz 1 yıl süreyle çalışma imkanı sunulurken, özellikle Albaraka Bankacılık Grubu’nun olduğu MENA bölgesi ve Almanya’da yurtdışı açılımı desteği veriliyor. Girişimcilere ayrıca Albaraka’nın bankacılık ürün ve hizmet API’lerini kullanma olanağı sağlanıyor."

- "Girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, Türkiye’de 35 yılı aşan tecrübesiyle değerlere değer katan Albaraka Türk’ün hızlandırma merkezi Albaraka Garaj ile girişimcileri desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye’de start-up ekosistemini 5. dönemine girdikleri Albaraka Garaj ile birçok konuda desteklemeye devam ettiklerinin altını çizen Çetin, "Albaraka Garaj ön hızlandırma programından çıkan birbirinden değerli 18 girişimi, düzenlediğimiz ‘Demoday’ etkinliği kapsamında yeniden dinleme ve değerlendirme fırsatı bulduk. Yaptığımız değerlendirmeler ışığında 11 girişimci ile hızlandırma programımızı sürdürmeye karar verdik. Albaraka olarak bu 11 girişimi desteklemeye ve ihtiyaç duyacakları tüm konularda katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

