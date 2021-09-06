Albaraka Türk "2020 Sürdürülebilirlik Raporu"nu açıkladı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Tüm faaliyetlerimizi çevresel etki ve emanet anlayışını gözeterek yürütüyoruz. Sahip olduğumuz sosyal, çevresel ve ekonomik değere emanet gözüyle bakıyor, gelecek nesillere bu değerleri aktarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, tüm iş modelini sürdürülebilirliğe uygun şekilde kurgulayan ve buna yönelik çalışmalar yürüten banka, iklim krizi, karbon salınımı ve su problemleri başta olmak üzere evrensel birçok sorunun çözümüyle ilgili önemli adımlar atmaya ve bu adımların olumlu sonuçlarını almaya devam ediyor.

Katılım Bankacılığı sektörünün öncüsü Albaraka Türk, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, iklim krizi, karbon salınımı ve su problemleri başta olmak üzere evrensel birçok sorunun çözümüyle ilgili önemli adımlar atmayı sürdürüyor.

Tüm iş modelini sürdürülebilirliğe uygun şekilde kurgulayan ve buna yönelik çalışmalar yürüten Albaraka Türk, 2015 yılında başlattığı sürdürülebilirlik yolculuğunu, risklere karşı dirençli, gezegene ve tüm canlılara karşı saygılı, çevrenin korunmasını merkeze alan bir yaklaşımla sürdürüyor.

Bu çerçevede dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ve toplumsal sorumluluklarını her geçen gün yeni bir projeyle şekillendiren Albaraka Türk, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nun yayınladı.

2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi değerlemesine tabi tutulan şirketler arasında yer alan Albaraka Türk, Endeks’e dahil edilen ilk ve tek Katılım Bankası olma unvanını yeniledi.

Yaptığı çevre odaklı çalışmalar sonucunda Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında en yüksek skorlarından biri olan "A" skorunu elde eden Albaraka, iklim değişikliği kategorisinde "A-“"ve su güvenliği kategorisinde "B-" skoru almaya hak kazanarak bu yılda en yüksek skoru elde eden bankalardan biri oldu.

- Banka önemli oranda kağıt tasarrufu sağlayarak Sıfır Atık Projesi'ne katkı sağlamayı sürdürdü

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin aktif katılımcısı olan Albaraka, önleme/azaltım, tekrar kullanım, satın alma alanlarında tasarruf odaklı projeleri hayata geçirerek karbon ayak izini önemli oranda azalttı.

Dijital dönüşüm sürecini başarıyla yürüten banka önemli oranda kağıt tasarrufu sağlayarak Sıfır Atık Projesi’ne katkı sağlamayı sürdürdü.

Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiği salgın döneminde hedeflerini gerçekleştirerek, aktiflerini yüzde 35 büyüten Albaraka, özellikle dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak projeleri kredilendirme konusunda önemli adımlar atmayı sürdürdü.

2020 faaliyet döneminde başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara ulaşmanın yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele başta olmak üzere farklı alanlarda öncü sürdürülebilirlik göstergelerine imza atan Albaraka Türk, 69,3 milyar TL toplam aktif, 40,6 milyar TL kullandırılan fonlar olmak üzere hissedarların birikimlerine değer katan finans performansının yanı sıra, 3 bin 390 çalışan sayısı ve 230 şube sayısı ile yaygın ve gelişmiş bir hizmet ağına sahip bulunuyor.

Bankanın, çevre, sağlık, eğitim, hassas gruplar vb. alanlardaki toplumsal yatırımlarının genel toplamı 2020 yılında 14 milyon TL'ye ulaştı.

- "Sosyal, çevresel ve ekonomik değerlere emanet gözüyle bakıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, tüm iş modelini sürdürülebilirliğe uygun şekilde kurguladıklarını ve buna yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm faaliyetlerimizi çevresel etki ve emanet anlayışını gözeterek yürütüyoruz. Sahip olduğumuz sosyal, çevresel ve ekonomik değere emanet gözüyle bakıyor, gelecek nesillere bu değerleri aktarmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı anlayışımızla, karbon salınımımızı ve çevresel etkimizi en aza indirme yönünde çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyor, insana, çevreye duyarlı-dost projelerin yanı sıra toplumsal sorumluluklarımızı her geçen gün artırarak sürdürüyoruz. Gezegenin geleceğine dair sorumluluk almamız gerektiğinin her zaman farkındayız ve bu başarılarımızı daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyor, bu yönde yoğun çalışmalar yürütüyoruz"

