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Albaraka Türk’ten Pratik Finansman Kart

12.05.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz: - "Müşterilerimizin alışverişlerinde finansman ihtiyaçları için pratikliği, uygun oran ve vadeleri nedeniyle Pratik Finansman Kart’ı tercih edeceklerine inancımız tam"

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği yeni ürünü Pratik Finansman Kart’ı duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka müşterileri, Pratik Finansman Kart ile yüzde 1,79'dan başlayan oranlar ve 36 aya varan vade seçenekleri ile finansman kullanabilecek.

Albaraka Pratik Finansman Kart’a mobil uygulama, internet bankacılığı ve Albaraka Türk şubeleri üzerinden başvurulabilecek.

Müşterilerinin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanan Pratik Finansman Kart, yüzde 1,79’dan başlayan oranlar ve 36 aya varan vade, 3 aya varan ödemesiz dönem ile finansman imkanı sunuyor.

Albaraka Türk’ün yeni ürünü Pratik Finansman Kart ile müşteriler, tanımlanan limit üzerinden şubeye gitmeden pratik bir şekilde finansman işlemlerini gerçekleştirerek, mobilyadan beyaz eşyaya, teknolojiden sağlık ve eğitime kadar birçok farklı sektördeki alışverişlerinde 2 ay boyunca finansman kullanabiliyor.

Pratik Finansman Kart’tan yararlanmak isteyen ama henüz Albaraka Türk müşterisi olmayan kişiler şubeye gitmeden görüntülü görüşmeyle Albaraka Türk müşterisi olarak mobil uygulama üzerinden Pratik Finansman Kart’a başvurabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, Albaraka Türk olarak yeni bir ürün veya hizmet geliştirirken önceliklerinden biri de, teknoloji ve inovasyonu harmanlayarak müşterilerin hayatını kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve pratik bir şekilde karşılayabilmek amacıyla Pratik Finansman Kart’ı geliştirdik. Müşterilerimizin alışverişlerinde finansman ihtiyaçları için pratikliği, uygun oran ve vadeleri nedeniyle Pratik Finansman Kart’ı tercih edeceklerine inancımız tam."

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