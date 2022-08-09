Albaraka Türk'ün 2022 ilk yarı net karı 652,4 milyon lira oldu

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, 2022 yılının ilk yarısında solo bazda 652,4 milyon lira net kar elde ederek, önceki yılın aynı dönemine göre net karını yüzde 4891 artırdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk'ün yılın 2'nci çeyreğinde elde ettiği net kar ise ilk çeyreğe göre yüzde 135 artış gösterdi.

Albaraka Türk, 2022 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirerek açıkladı. Aktif büyüklüğü önceki yıl sonuna göre yüzde 21 artış göstererek 131,7 milyar liraya ulaşan Albaraka Türk, 64,8 milyar liralık nakdi kredi portföyüyle ülke ekonomisine sağladığı katkıyı sürdürdü. Banka, yılın ilk 6 ayında yoğunlukla enflasyona endeksli sukuklar olmak üzere, menkul kıymetlere yaptığı yatırımları da önemli oranda artırdı. Yılın ilk yarısında 4,5 milyar lira faaliyet geliri elde eden banka, önceki yılın aynı dönemine göre faaliyet gelirini yüzde 267 artırmış oldu.

Albaraka Türk'ün kaynak yapısında toplanan fonların payı yüzde 82 olurken, Türk lirası katılım fonları önceki yıl sonuna göre yüzde 75'lik artış göstererek 35,3 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde ödenmiş sermayesini bedelli sermaye artırımı yöntemiyle 1,35 milyar liradan 2,5 milyar liraya yükselten banka, sermaye yeterlilik oranını da önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 13,9 seviyesinden, yüzde 15,6 seviyesine çıkardı.

- Aktif kalitesinde önemli iyileşme

Yine aynı dönemde, bankanın takipteki alacaklar oranında da önemli bir iyileşme görüldü. Önceki yıl sonunda yüzde 6,3 olan takipteki alacaklar oranı, 2022'nin ilk yarısında yüzde 3,1'e geriledi. Takipteki alacakların özel karşılık oranı ise önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 62 seviyesinden yüzde 71 seviyesine yükseldi.

- "Artan gelir üretimimizi varlık kalitemizi güçlendirmek için kullanıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Khodr Temsah, bankanın ödenmiş sermayesini ve Türk lirası katılım fonlarını artırarak kaynak yapısını güçlendirirken, yüzde 267 artış gösteren gelir üretimini de varlık kalitesini güçlendirmek için kullandıklarını belirtti.

2022 yılına yüzde 6,3’lük takipteki alacaklar oranı ile başladıklarını belirten Temsah, bilançoyu güçlendirme faaliyetleri neticesinde yılın ilk yarısını yüzde 3,1 takipteki alacaklar oranı ile kapattıklarını ifade etti.

Temsah, geçen yılın aynı döneminde yüzde 62 olan takipteki alacaklar özel karşılık oranını ise ilk yarı sonunda yüzde 71'e çıkardıklarını ve buna ilaveten, bilançonun sağlamlığını artırmak adına 100 milyonu 2021'in yılsonunda, 400 milyonu 2022'nin ilk yarısında olmak üzere toplam 500 milyon lira serbest karşılık ayırdıklarını ifade etti.

- "Bankacılığın yeni dünyasına öncülük etmek için üstün çaba göstermeye devam edeceğiz"

2021 yılının Aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı TL Katılma Hesapları ürününde başarı gösteren bankalardan biri olduklarını belirten Temsah, buradan elde edilen TL kaynağıyla aynı dönemde TL kredilerini yüzde 36 artırdıklarına dikkati çekti.

Temsah, üstün çaba göstermeye devam edeceklerini belirterek, "Sağlamlaşan bilanço yapımızla ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunan ürün ve hizmetlerimizle geleceğe daha da umutla bakıyoruz. 'Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olma' vizyonumuz doğrultusunda, bankacılığın yeni dünyasına öncülük etmek için üstün çaba göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

