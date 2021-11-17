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Albaraka'dan "Albaraka Dijital Banka Kartı" hizmeti

17.11.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banka, şubeye gitmeden, kart teslim sürecini beklemeden dijital kanalları üzerinden anında "Albaraka Dijital Banka Kartı"na sahip olma ve alışverişlerde kullanabilme imkanı sağladı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, süregelen salgın ve artan dijitalleşmenin getirdiği değişim ve ihtiyaçtan yola çıkarak hızlı ve yenilikçi bir kart ürünü olan Albaraka Dijital Banka Kart’ını müşterilerinin hizmetine sundu.

Albaraka Türk açıklamasına göre, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam eden banka, şubeye gitmeden, kart teslim sürecini beklemeden dijital kanalları üzerinden anında "Albaraka Dijital Banka Kartı"na sahip olma ve alışverişlerde kullanabilme imkanı sağladı.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri Direktörü Yasemin Aydın, müşterilerinin Albaraka Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden kart başvuru ve kurye süreci beklemeden saniyeler içerisinde dijital banka kartı oluşturabileceklerini ve alışverişlerinde kullanabileceklerini bildirdi.

Albaraka Türk müşterisi olmayanların da şubeye gitmeye gerek kalmadan, çok kolay bir şekilde Albaraka Dijital Banka kartına sahip olabileceklerini dile getiren Aydın, "Müşteri olma işlemi, şubeye gitmeye gerek kalmadan Albaraka Mobil üzerinden dakikalar içinde gerçekleşiyor. Dijital banka kartına sahip olmak isteyenlerin uygulama marketlerinden Albaraka Mobil’i indirmeleri ve görüntülü görüşme sürecini tamamlayarak müşteri olmaları yeterli. Süreç tamamlandığında kartta anında hazır oluyor, ekstra bir işlem yapmaya gerek kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Albaraka Dijital Banka Kartının ücretsiz olduğunu, yıllık kart ücreti, ekstre ücreti, işlem ücreti gibi masrafların olmadığını belirten Aydın, bu kart çözümünü müşterilerin bankaya ilettikleri görüş ve önerilerini dikkate alarak geliştirdiklerini ve müşterilerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda farklı çözümler sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

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