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Albay Olcay Denizer, NATO Saraybosna Karargahı Komutan Yardımcısı oldu

08.01.2021 17:44 | Son Güncelleme:
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Bosna Hersek'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili çalışmalar, Denizer'in emir-komutasında yürütülecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığından Albay Olcay Denizer'in NATO Saraybosna Karargahı Komutan Yardımcılığı görevine getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'te önemli görevler üstlenen Mehmetçik, pek çok destek faaliyetinin yanı sıra Bosna Hersek'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili çalışmalarda da görev yapıyor.

Bu kapsamda, NATO Saraybosna Karargahı Komutan Yardımcılığı kadrosunun Türkiye'ye tahsis edilmesi nedeniyle Butmir Kışlası'nda tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bosna Hersek Büyükelçisi Haldun Koç, Avrupa Birliği Kuvveti (EUFOR) Komutanı Tümgeneral Reinhard Trischak, NATO Saraybosna Karargahı Komutanı Tuğgeneral Eric Folkstad, Askeri Ataşe Albay Mustafa Sıtkı Tatar, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Selim Gökçegöz ile misyonda görev yapan Türk ve uluslararası personel katıldı.

Törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığından Albay Olcay Denizer, NATO Saraybosna Karargahı Komutan Yardımcılığı görevine getirildi.

Denizer'in yeni görevi, Bosna Hersek'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili çalışmaları yürütecek olması bakımından önem taşıyor.

NATO'ya üyelik süreci için oluşturulan Politik Askeri Danışmanlar Şubesi ve Teknik Askeri Danışmanlar Şubesi, NATO Saraybosna Karargah Komutan Yardımcısı olarak görevlendirilen Albay Olcay Denizer'in emir ve komutasında çalışmalarını yürütecek.

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