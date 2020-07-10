YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Albayrak Grubu çalışanları, Gine'de tonlarca çöp topladı

Albayrak Grubu çalışanları, Gine'de tonlarca çöp topladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.07.2020 14:06 | Son Güncelleme

Gönüllü olarak 6 gün boyunca gerçekleştirilen La Jette plajı temizleme çalışmasında bin 40 ton çöp toplandı

İSTANBUL (AA) - Albayrak Grubu çalışanları, Gine Cumhuriyeti'nin başkenti Konakri'de gönüllü olarak çöpleri temizledi.

Albayrak Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Gine'nin Miniere bölgesinde yer alan La Jette plajının çöpleri, Albayrak Grubu çalışanları tarafından toplandı.

Plaj temizleme çalışmasında 5 kamyonla gerçekleştirilen 105 seferde, bin 40 ton çöp toplandı. 6 günde tamamlanan çalışma sonunda, yöre halkı memnuniyetini dile getirdi.

Konakri'de hizmet veren Albayrak Grubu ayrıca, 36 kilometrelik Konakri Express hattında bulunan tren rayları ve rayların etrafının çevre temizliğini de 40 günde tamamladı.

Tren seferlerinin durmasına neden olan raylardaki çöpler de Albayrak çalışanları tarafından temizlendi. Temizlik esnasında, şirkete ait çöp kamyonunu gören Gine halkı, çöplerden kurtulmak için seferber oldu. Çöpler nedeniyle bir süredir yapılamayan demiryolu ulaşımı, yeniden hizmete açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Hızlı meclis

Hızlı meclis

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:34
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:45
Yatsı
22:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.