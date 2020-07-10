Albayrak Grubu çalışanları, Gine'de tonlarca çöp topladı

İSTANBUL (AA) - Albayrak Grubu çalışanları, Gine Cumhuriyeti'nin başkenti Konakri'de gönüllü olarak çöpleri temizledi.

Albayrak Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Gine'nin Miniere bölgesinde yer alan La Jette plajının çöpleri, Albayrak Grubu çalışanları tarafından toplandı.

Plaj temizleme çalışmasında 5 kamyonla gerçekleştirilen 105 seferde, bin 40 ton çöp toplandı. 6 günde tamamlanan çalışma sonunda, yöre halkı memnuniyetini dile getirdi.

Konakri'de hizmet veren Albayrak Grubu ayrıca, 36 kilometrelik Konakri Express hattında bulunan tren rayları ve rayların etrafının çevre temizliğini de 40 günde tamamladı.

Tren seferlerinin durmasına neden olan raylardaki çöpler de Albayrak çalışanları tarafından temizlendi. Temizlik esnasında, şirkete ait çöp kamyonunu gören Gine halkı, çöplerden kurtulmak için seferber oldu. Çöpler nedeniyle bir süredir yapılamayan demiryolu ulaşımı, yeniden hizmete açıldı.

