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Albayrak'tan Omar'ın fotoğrafını paylaşanlara tepki

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.01.2021 09:54 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Omar Elabdellaoui'nin ambulansta olduğu sırada fotoğraflarının çekildiğini ve sosyal medyaya servis edildiğini söyleyerek, bu olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Albayrak'tan Omar'ın fotoğrafını paylaşanlara tepki

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Omar Elabdellaoui'nin tedavi edildiği hastanenin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2020'nin son dakikalarında da yine talihsiz bir olay yaşadıklarını dile getiren Albayrak, "Hepimiz çok üzüldük. Ama bir şey söylemek istiyorum. Sitenin ambulansından bir kişi, Omar'ın başına gelen bu talihsiz kazayı sosyal medyada paylaşıyor. Ayıptır, günahtır. Bu insanın 3 tane çocuğu vardır, Galatasaray'ın 30 milyon taraftarı var. Dostları vardır, ailesi vardır. Nasıl bir vicdan bu? Ayıp değil mi, günah değil mi? Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hem kulüp olarak hem Omar'ın şahsı ve ailesi olarak. Bu kadar olamaz. Yazıktır. Biz olayı duyar duymaz, başta Fatih hocam olmak üzere ben ve tüm arkadaşlarımız buraya geldik. Tüm insanlar televizyonun başında merak ediyorlar. Sosyal medyaya bakıyoruz, fotoğraf servis ediliyor. Çok üzüldüm" dedi.

"BİLİNCİ AÇIK, DOKTORLARA YANIT VEREBİLİYOR"

Omar'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Abdurrahim Albayrak, "Omar'ın elinde havai fişek patlamıştı. Hocamızla beraber hep başındayız. Tam net bir şey ortaya çıksın diye, tam net bulgulara ulaşalım diye tüm doktor arkadaşlarımız burada. Allah'ın izniyle bir gözlerini açsın, netice ortaya çıkacak. Bunu doktorları daha iyi açıklar, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Kendisi konuşuyor, doktorlara yanıt verebiliyor. 2020 nasıl şanssız bir yıl olduysa, Galatasaraylılar son dakikada da böyle şanssız bir olay yaşadı. Allah beterin beterinden korusun diyelim. Bilinci açık, ben de konuştum kendisiyle, 'Çok teşekkür ediyorum' dedi. Ailesine de kulüpten arkadaşlar yardımcı oluyor. Kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. İçimiz yanıyor, içimize bu akşam ateş düştü. Yoğun bakımın içerisinde hep beraber yılbaşını kutladık" diye konuştu.

"NASIL OLDUĞUNU HENÜZ KONUŞAMADIK"

Olayla ilgili net bir bilginin henüz olmadığını kaydeden Albayrak, "Zannediyorum ki 9'a ya da 10'a çeyrek kala falan havai fişeği fırlatmaya çalışırken olmuş ama konuşamadık henüz, sağlık durumuyla ilgili konuştuk sadece. Nasıl olduğunu bilemiyoruz ama böyle bir talihsiz kaza yaşandı. Allah daha beterinden korusun" diyerek sözlerini noktaladı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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