Albert Riera: Fatih Terim'in en iyisini yapacağına inancım sonsuz

Şöhretler Futbol Festivali, Antalya'da Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Calista Luxury Otel'de devam ediyor. 5 Ekim'de başlayan turnuvada yurt içi ve dışından eski profesyonel ve amatör futbolcuların katılımıyla oluşturulan 6 takım arasında lig usulü maçlar oynanıyor. Turnuvaya eski Alman milli futbolcu Kevin Kuranyi, İspanyol milli takımı ve Real Madrid'in eski futbolcusu Gaizka Mendieta, İspanyol milli futbolcu Albert Riera, Calista Luxury Otel'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdoğan ve otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ da katıldı. 12 Ekim'de düzenlenecek gala gecesinin ardından ilk 3'e girecek takımlara törenle kupalarının verilmesiyle turnuva sona erecek.

GENEL MÜDÜR ALİ KIZILDAĞ: HAVA VE ATMOSFER GÜZEL

Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Calista Luxury Otel Otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ, "Bunu geleneksel halde, ileriki yıllarda dünyanın değişik ülkelerinden futbol yıldızlarını da Türkiye'ye davet ederek, eski efsane olmuş futbolcuları burada güzel bir organizasyonla hem bölgemizi hem de spor turizminin tanıtımında daha geniş amaçlarda kullanılmasını hedefliyoruz. Hava ve atmosfer güzel, katılımcılar çok mutlu. İnanılmaz derecede bir memnuniyet var. Daha sonraki yıllarda daha güzel organizasyonlarda birlikte olacağız" diye konuştu.