SPOR

Albert Riera: Fatih Terim'in en iyisini yapacağına inancım sonsuz

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Şöhretler Futbol Festivali'nde forma giyen eski Galatasaraylı Albert Riera, "Galatasaray'ı hala takip ediyorum. Galatasaray kulübünde çok güzel zamanlarım oldu. Çok zor bir sezon yaşıyorlar. Onlara inanıyorum. Fatih Terim'in elinden gelenin en iyisini yapacağına inancım sonsuz. Daha iyi şeyler olacak diye düşünüyorum" dedi.

Albert Riera: Fatih Terim'in en iyisini yapacağına inancım sonsuz

Şöhretler Futbol Festivali, Antalya'da Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Calista Luxury Otel'de devam ediyor. 5 Ekim'de başlayan turnuvada yurt içi ve dışından eski profesyonel ve amatör futbolcuların katılımıyla oluşturulan 6 takım arasında lig usulü maçlar oynanıyor. Turnuvaya eski Alman milli futbolcu Kevin Kuranyi, İspanyol milli takımı ve Real Madrid'in eski futbolcusu Gaizka Mendieta, İspanyol milli futbolcu Albert Riera, Calista Luxury Otel'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdoğan ve otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ da katıldı. 12 Ekim'de düzenlenecek gala gecesinin ardından ilk 3'e girecek takımlara törenle kupalarının verilmesiyle turnuva sona erecek.

GENEL MÜDÜR ALİ KIZILDAĞ: HAVA VE ATMOSFER GÜZEL

Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Calista Luxury Otel Otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ, "Bunu geleneksel halde, ileriki yıllarda dünyanın değişik ülkelerinden futbol yıldızlarını da Türkiye'ye davet ederek, eski efsane olmuş futbolcuları burada güzel bir organizasyonla hem bölgemizi hem de spor turizminin tanıtımında daha geniş amaçlarda kullanılmasını hedefliyoruz. Hava ve atmosfer güzel, katılımcılar çok mutlu. İnanılmaz derecede bir memnuniyet var. Daha sonraki yıllarda daha güzel organizasyonlarda birlikte olacağız" diye konuştu.

ALBERT RİERA: TERİM'İN ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞINA İNANCIM SONSUZ

Bir dönem Galatasaray'da futbol oynayan İspanyol milli futbolcu Albert Riera da turnuvada forma giydi. Galatasaray'da çok güzel zamanlar geçirdiğini söyleyen Albert Riera, "Galatasaray'ı hala takip ediyorum. Galatasaray kulübünde çok güzel zamanlarım oldu. Çok zor bir sezon yaşıyorlar. Onlara inanıyorum. Fatih Terim'in elinden gelenin en iyisini yapacağına inancım sonsuz. Daha iyi şeyler olacak diye düşünüyorum. Fatih Terim ve yardımcılarıyla hala irtibat halindeyim ve konuşuyorum. Kulüpte diğer çalışanlarla da konuşuyorum. Eskisi kadar sık değil ama umarım ileride başka fırsatlar olur, ben de onlara yardım edebilirim" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray albert riera

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