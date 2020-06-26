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Alçılama tedavisi ile çarpık ayak sendromuna son

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Yeni doğan bebeklerde sık görülen çarpık ayak sendromu kısa süreli tedavilerle çözülüyor.Kilis’te yaşayan Ömer ve Elmas Çetin çiftinin yeni doğan bebeklerinde yapılan muayene sonucu çarpık ayak sendromu oluştuğu tespit edildi.

Alçılama tedavisi ile çarpık ayak sendromuna son

Yeni doğan bebeklerde sık görülen çarpık ayak sendromu kısa süreli tedavilerle çözülüyor.
Kilis’te yaşayan Ömer ve Elmas Çetin çiftinin yeni doğan bebeklerinde yapılan muayene sonucu çarpık ayak sendromu oluştuğu tespit edildi. Çiftin gittiği birçok hastane de tedaviye ilişkin 5 yıl gibi uzun bir süre ön görüldü. Son olarak Gaziantep’te bulunan Özel ANKA Hastanesine başvuran çiftin bebeğini muayene eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık uygulanacak tedavi ile kısa sürede sonuç alınacağını kaydetti. Ailenin isteği ile Özel ANKA Hastanesinde Mustafa Efe bebeğin tedavisi başladı. Minik bebeğe 2 ay boyunca her hafta çeşitli pozisyonlarda uygulanan alçı tedavisi ve küçük bir cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu.
Bebeğinin sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ve hastaneye teşekkür ettiği belirten anne Elmas Çetin, “Değerli doktorumuzun ilgisinden çok memnun kaldık. Ayrıca, Anka Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Bebeğimiz iyileştiği için çok mutluyuz. Herkese de gönül rahatlığıyla Anka Hastanesi’ni tavsiye ederiz” dedi.
Çarpık ayak tedavisinde alçılama yönteminin günümüzde modern tıp uygulamalarında sıklıkla kullanıldığını söyleyen Doç. Dr. Mustafa Işık, “Efe’ye 2 ay boyunca her hafta toplam 4 olmak üzere değişen alçılar uyguladık. Her hafta alçı pozisyonu değiştirilerek uyguladığımız tedavi ve küçük bir cerrahi sonrası şu an durumu gayet iyi. Efe takibimizde olacak” diye konuştu
“Çarpık ayak sendromu mutlaka erken dönemde tedavi edilmeli”
Doç. Dr. Mustafa Işık, çocuklarda sıklıkla görülen çarpık ayak sendromunda, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmasının tedavide başarıyı artırdığını belirterek, “Günümüzde artık anne karnında dahi teşhis edilebilen çarpık ayak sorunu, genellikle doğumdan sonra fark ediliyor. Çarpık ayak sendromu mutlaka erken dönemde tedavi edilmeli. Erken dönemde çok daha kolay tedavi edilebilen çarpık ayak sendromunda tedavi gecikirse kemiklerde şekil bozukluğuna, hatta sakatlıklara bile yol açabiliyor. Bu nedenle doğuştan çarpık ayak sendromu olan bebeklerde sıkıntının ortadan kalkması için doğumdan hemen sonraki birkaç gün içinde alçılama tedavisine başlanmalı. Alçılama yöntemiyle çarpık ayaklı bebeklerin neredeyse tamamına yakını normale dönebiliyor. Sağlıklı bir çocuk olarak hayatına devam edebiliyor. Tedavi sürecini yakından takip etmek, gelişmeleri değerlendirmek çok önemli. Alçıyı çıkardıktan sonra bebeğin ayak gelişiminin takip edilmesi ve koruyucu ayakkabılar kullanılması gerekiyor ve ayağın durumunun en geç altı ayda bir kontrol edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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