MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Aldatmak bu akşam var mı yok mu? Aldatmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? 23 Şubat ATV yayın akışı

Aldatmak bu akşam var mı yok mu? Aldatmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? 23 Şubat ATV yayın akışı

23.02.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldatmak dizisinin yeni bölümü araştırılıyor. Ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin birçok televizyon kanalı dizi ve programların yayınına ara verdi. Peki Aldatmak bu akşam var mı yok mu? Aldatmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 23 Şubat ATV yayın akışı...

Aldatmak bu akşam var mı yok mu? Aldatmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? 23 Şubat ATV yayın akışı

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi oyuncuların yer aldığı Aldatmak dizisinin yeni bölümünün, 23 Şubat Perşembe akşamında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bazı kanallar, normalleşme sürecine girilmesiyle beraber dizileri yayınlamaya başladı. Peki Aldatmak bu akşam var mı yok mu? Aldatmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 23 Şubat ATV yayın akışı...

ALDATMAK DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Aldatmak dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Ateş Kuşları 4. bölüm

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Aldatmak - Tekrar

22:45 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

23:55 - Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm

02:25 - Kuruluş Osman 115. Bölüm

04:55 - Hercai

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek Çıkmazı bugün var mı yok mu?Yürek Çıkmazı bugün var mı yok mu?
Sitem etti! "Bin tane başvuru yapıp..."Sitem etti! "Bin tane başvuru yapıp..."
"Hepiniz adına insanlığımdan utanıyorum" diyerek sert çıktı"Hepiniz adına insanlığımdan utanıyorum" diyerek sert çıktı
Anahtar Kelimeler:
Vahide Perçin Yusuf Çim aldatmak dizi Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.