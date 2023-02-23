Aldatmak bu akşam var mı yok mu? Aldatmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? 23 Şubat ATV yayın akışı

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi oyuncuların yer aldığı Aldatmak dizisinin yeni bölümünün, 23 Şubat Perşembe akşamında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bazı kanallar, normalleşme sürecine girilmesiyle beraber dizileri yayınlamaya başladı. Peki Aldatmak bu akşam var mı yok mu? Aldatmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 23 Şubat ATV yayın akışı...
Aldatmak dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - ATV Gün Ortası
14:00 - Ateş Kuşları 4. bölüm
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Aldatmak - Tekrar
22:45 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
23:55 - Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm
02:25 - Kuruluş Osman 115. Bölüm
04:55 - Hercai