Aldatmak bu akşam var mı yok mu? Aldatmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? 23 Şubat ATV yayın akışı

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi oyuncuların yer aldığı Aldatmak dizisinin yeni bölümünün, 23 Şubat Perşembe akşamında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bazı kanallar, normalleşme sürecine girilmesiyle beraber dizileri yayınlamaya başladı. Peki Aldatmak bu akşam var mı yok mu? Aldatmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 23 Şubat ATV yayın akışı...

ALDATMAK DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Aldatmak dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Ateş Kuşları 4. bölüm

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Aldatmak - Tekrar

22:45 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

23:55 - Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm

02:25 - Kuruluş Osman 115. Bölüm

04:55 - Hercai

