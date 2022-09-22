ALDATMAK DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLE! Vahide Perçin'in oynadığı Aldatmak dizisi ne zaman, saat kaçta?

ATV'de ekrana gelecek olan Aldatmak dizisi çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla adından söz ettireceğe benziyor. Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun, senaristliğini ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide Vahide Perçin Güzide Yenersoy karakterine hayat veriyor. Birçok kişi arama motorlarında "Aldatmak dizisi 1. bölüm izle" gibi konu başlıklarını sorguluyor. Peki, Aldatmak dizisi ne zaman, saat kaçta?
“Aldatmak” dizisi ATV'de ekrana gelecek. Duayen oyuncu Vahide Perçin dizide ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı bir karakter olan Güzide Yenersoy'a hayat verecek.
Aldatmak dizisi 22 Eylül perşembe akşamı ilk bölümüyle saat 20.00'da ekrana gelecek.
Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.
Vahide Perçin- Güzide Yenersoy
Ercan Kesal- Ali Sezai Okuyan
Mustafa Uğurlu- Tarık Yenersoy
Yusuf Çim- Ozan Yenersoy
Cem Bender- Oltan Kaşifoğlu
Caner Şahin- Tolga Kaşifoğlu
Feyza Sevil Güngör- Oylum Yenersoy
Asena Girişken- Yeşim Denizeren
Cem Sürgit- Ümit Özgüder
Meltem Baytok- Nazan Tokluca
Vahide Perçin 13 Haziran 1965 yılında İzmir'de dünyaya geldi.
Vahide Perçin Yunanistan göçmeni bir ailenin kızıdır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Vahide Perçin, Ankara'ya yerleşti. Ardından da Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti.
Vahide Perçin 2003'te yayımlanmaya başlayan Bir İstanbul Masalı dizisindeki Suzan Kozan rolü ile geniş kitlelerce tanındı.
Hırsız Polis dizisinde Fulya karakterine hayat verdi.
2006'da İlk Aşk filminde Çetin Tekindor ile başrolü paylaştı. Vahide Perçin, 2007-2009 yılları arasında yayımlanan Annem adlı dizide ise Zeynep Eğilmez karakterini canlandırdı.
Vahide Perçin, Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Zehra Yılmaz karakteriyle de adından söz ettirmiştir. Ünlü oyuncu sağlık sorunları sebebiyle 3. sezondan itibaren dizide yer almadı.
Merhaba Hayat adlı dizi ile televizyonlara geri dönen oyuncu, daha sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasından dolayı 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırdı.
Vahide Perçin 2011 yılında meme kanserine yakalandı ve tedavi gördü.
Vahide Perçin 1991 yılında evlendiği ünlü oyuncu Altan Gördüm'den 2013 yılında ayrıldı.
Vahide Perçin ile Altan Gördüm'ün 1994 doğumlu Alize adında bir kızları vardır.
Ercan Kesal 12 Eylül 1959 yılında Nevşehir'in Avanos ilçesinde dünyaya geldi.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ege Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi'nde okudu.
Ercan Kesal 1984'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir ve eskin Devlet Hastanesi, Balâ ve köylerinde sağlık ocağı hekimliği yapmıştır.
Ercan Kesal oyunculuğa Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmiyle başlamıştır. Bir Zamanlar Anadolu filmini ise Nuri Bilge Ceylan ile birliktw yazmıştır. Bilindiği üzere film, 2011'de Asia Pacific Screen Ödülleri'nde "en iyi senaryo" dalında ödüle aday gösterilmiştir.
İşte Ercan Kesal'ın oynadığı dizi ve filmler:
Aldatmak: Murat Saraçoğlu - 2022 (Ali Sezai Okuyan)
Beni Çok Sev: Mehmet Ada Öztekin - 2021
Üç Kuruş: Sinan Öztürk - 2021 (Halit Kuyucu, konuk oyuncu)
Menajerimi Ara: Ali Bilgin - 2020 (Ercan Kesal, konuk oyuncu)
Alef: Emin Alper - 2020
Nasipse Adayız: Dr. Kemal - 2020
Görülmüştür: Serhat Karaaslan - 2019
Çukur: Sinan Öztürk ve Özgür Sevimli - 2017-2019, 2020, 2021 (İdris Koçovalı)
Cehennem (Die Hölle – Inferno): Stefan Ruzowitzky - 2017
İçerde: Uluç Bayraktar - 2016 - Köstenceli
Ben O Değilim, Tayfun Pirselimoğlu, 2014
Hükümet Kadın 2, yön: Sermiyan Midyat, 2013
Ben de Özledim, Onur Ünlü, 2013
Sen Aydınlatırsın Geceyi, Onur Ünlü, 2013
Yozgat Blues, yön: Mahmut Fazıl Coşkun, 2013
Hükümet Kadın, yön: Sermiyan Midyat, 2012
Küf, Ali Aydın, 2012
Bir Zamanlar Anadolu'da, Nuri Bilge Ceylan, 2011
Albatrosun Yolculuğu, Cengis Temuçin Asiltürk, 2010
Vavien, Yağmur Taylan ve Durul Taylan, 2009
Üç Maymun, yön: Nuri Bilge Ceylan, 2008
Uzak, Nuri Bilge Ceylan, 2002
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