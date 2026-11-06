Şifanur Gül evlilik yolunda! Nişan için tarih verdi

Dijital projelerdeki çıkışıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Terzi'nin Esvet'i Şifanur Gül şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Netflix davetinde boy gösteren ünlü oyuncu evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlandığını açıkladı.

Şifanur Gül, 7 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Berk Bakioğlu’yla nişan hazırlığında olduklarını belirterek 'Haftaya hepsi olacak' diyerek kız isteme ve nişanın birlikte olacağını duyurdu.

O ANI PAYLAMIŞTI

Şifanur Gül geçtiğimiz yıl doğum gününde sevgilisinden evlilik teklifi almış ve o anları takipçileriyle paylaşmıştı.