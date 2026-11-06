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Şifanur Gül evlilik yolunda! Nişan için tarih verdi

Netflix'te yayınlanan “Terzi” ve “Bir Cumhuriyet Şarkısı” ile büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Şifanur Gül, özel hayatıyla adından söz ettirdi. Şifanur Gül evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Şifanur Gül evlilik yolunda! Nişan için tarih verdi
Öznur Yaslı İkier

Dijital projelerdeki çıkışıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Terzi'nin Esvet'i Şifanur Gül şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Netflix davetinde boy gösteren ünlü oyuncu evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlandığını açıkladı.

Şifanur Gül evlilik yolunda! Nişan için tarih verdi 1

Şifanur Gül, 7 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Berk Bakioğlu’yla nişan hazırlığında olduklarını belirterek 'Haftaya hepsi olacak' diyerek kız isteme ve nişanın birlikte olacağını duyurdu.

Şifanur Gül evlilik yolunda! Nişan için tarih verdi 2

O ANI PAYLAMIŞTI

Şifanur Gül geçtiğimiz yıl doğum gününde sevgilisinden evlilik teklifi almış ve o anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Şifanur Gül evlilik yolunda! Nişan için tarih verdi 3

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Netflix Şifanur Gül
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