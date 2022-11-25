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Aldatmak dizisinde şok! 11. bölüm tanıtımı yayınlandı: Yeşim'le Oltan öpüşüyor!

25.11.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Vahide Perçin, Asena Girişken, Yusuf Çim gibi oyuncuların yer aldığı Aldatmak dizisinin 10. bölümü, 24 Kasım'da yayınlandı. Heyecan dolu bölümde Güzide trafik kazasını atlattı ve sağlığına kavuştu. Dizinin sona ermesinin ardından yayınlanan fragmanda Oltan ile Yeşim'in yakınlaşması dizi izleyicileri şaşırttı. İşte detaylar...

Aldatmak dizisinde şok! 11. bölüm tanıtımı yayınlandı: Yeşim'le Oltan öpüşüyor!

Aldatmak dizisi her perşembe yayınlanmaya devam ediyor. Bir aile ihanetini konu alan dizide her şey Güzide'nin, eşi Tarık'ın 5 yıllık ihanetini öğrenmesiyle başlıyor. Güzide evden kovunca Tarık, 5 yıldır kandırdığı Yeşim ile beraber yaşamaya başlıyor. Dizinin 10. bölümü seyircileri ekranlara kitledi. 11. bölüm fragmanı ise şok etkisi yarattı.

ALDATMAK 10. BÖLÜM ÖZETİ

Trafik kazası sonucunda yoğun bakımda olan Güzide uyanır ve sağlığına kavuşur. Motor kazası ve sağlık problemleri yüzünden New York'taki dans okuluna bir türlü gidemeyen Oylum'un ise (Güzide ve Tarık'ın kızı) dans okulundan kaydı silinir. Öte yandan Tolga ile sevgili olur.

Babasının arkadaşı Oltan'ın 1 milyon dolarıyla dolandırılan Ozan (Güzide ve Tarık'ın oğlu) son iş yerini silahlı adamların basması sonucu yeniden işsiz kalır. Oltan'dan teklif alan Ozan, artık Oltan ile beraber çalışmaya başlar.

Güzide'yi yoğun bakımda ziyaret etmeye giden Yeşim, Ozan tarafından kovulur. Tarık ile Yeşim'in kızı Öykü, annesinin takılarını dener. Bu sırada, Güzide'nin kendisine aldığı saati Öykü'de gören Tarık öfke patlaması yaşar. Yeşim'in, eski evini karıştırdığını ve birbirine kattığını düşünen Tarık, Öykü'yü de alır ve evi terk eder.

Aldatmak dizisinde şok! 11. bölüm tanıtımı yayınlandı: Yeşim'le Oltan öpüşüyor!

OLTAN'LA YEŞİM ÖPÜŞÜYOR!

Dizinin yeni bölüm fragmanında Yeşim'in, kızını bulması için Oltan'dan yardım istediği görülüyor. Yeşim'in Oltan'a, "Kızını götür annesine ver derseniz sizi dinler" dediği duyuluyor. Oltan'ın, "Ne kadar oldu?" sorusuna Yeşim, "Görüşmeyeli mi?" diyor ve ikisinin yakınlaştığı görülüyor.

Aldatmak dizisinde şok! 11. bölüm tanıtımı yayınlandı: Yeşim'le Oltan öpüşüyor!

Aldatmak dizisinin 11. bölümü 1 Aralık perşembe günü yayınlanacak.

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