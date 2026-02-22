MAGAZİN

Aysu Baceoğlu’ndan Cem Yılmaz itirafı: “En ön protokol istedik, bir daha aramadı!”

Aysu Baceoğlu, katıldığı programda Cem Yılmaz'dan 10 kişilik protokol davetiyesi talep ettiğini açıkladı. Cem Yılmaz'ı arayıp yaşadıkları diyaloğu anlatan Aysu Baceoğlu sosyal medyanın diline düştü.

Şarkıcı Aysu Baceoğlu, katıldığı bir programda Cem Yılmaz ile ilgili sözleriyle gündeme geldi. Şarkıcı Cem Yılmaz'a ulaşmak için menajerini aradığını ve komedyenin de hemen kendisine döndüğünü anlatarak dikkat çekti. Aysu Baceoğlu'nun talebi ise dile düştü.

Aysu Baçeoğlu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"'Haydi Cem Yılmaz'a gidelim' dedik. Herkes birbirine gaz verdi. Cem Yılmaz'ın menajerine ulaştım, 'Merhaba, ben Aysu Baçeoğlu. Cem bey, beni arayabilir mi?' dedim. 'Tabii ki' dedi.

Beş dakika sonra Cem Yılmaz aradı; 'Merhaba Aysucuğum, nasılsın?' dedi. 'İyiyim. Biz gösterine gelmek istiyoruz ama yerimiz en ön olsun, protokol olsun' dedim. 'Tabii Aysucuğum. Kaç kişi olacaksınız?' diye sordu. "10 kişi" dedim. 'Ben seni 5 dakikaya arıyorum' dedi ama bir daha aramadı. O gösteriye de gidemedik, öyle kaldı."

