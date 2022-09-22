Aldatmak dizisinin Hakim Güzide'si Vahide Perçin kimdir? Vahide Perçin ne kanseri oldu, eski eşi Altan Gördüm ile ne zaman boşandı?

Aldatmak dizisinin Hakim Güzide'si Vahide Perçin 22 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Vahide Perçin kimdir? İşte Aldatmak dizisinin Hakim Güzide'si Vahide Perçin'in hayatı ve biyografisi...

VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

Vahide Perçin 13 Haziran 1965 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Vahide Perçin Yunanistan göçmeni bir ailenin kızıdır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Vahide Perçin, Ankara'ya yerleşti. Ardından da Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti.

Vahide Perçin 2003'te yayımlanmaya başlayan Bir İstanbul Masalı dizisindeki Suzan Kozan rolü ile geniş kitlelerce tanındı.

Hırsız Polis dizisinde Fulya karakterine hayat verdi.

2006'da İlk Aşk filminde Çetin Tekindor ile başrolü paylaştı. Vahide Perçin, 2007-2009 yılları arasında yayımlanan Annem adlı dizide ise Zeynep Eğilmez karakterini canlandırdı.

Vahide Perçin, Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Zehra Yılmaz karakteriyle de adından söz ettirmiştir. Ünlü oyuncu sağlık sorunları sebebiyle 3. sezondan itibaren dizide yer almadı.

Merhaba Hayat adlı dizi ile televizyonlara geri dönen oyuncu, daha sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasından dolayı 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırdı.

VAHİDE PERÇİN NE KANSERİ OLDU?

Vahide Perçin 2011 yılında meme kanserine yakalandı ve tedavi gördü.

VAHİDE PERÇİN ESKİ EŞİ ALTAN GÖRDÜM İLE NE ZAMAN BOŞANDI?

Vahide Perçin 1991 yılında evlendiği ünlü oyuncu Altan Gördüm'den 2013 yılında ayrıldı.

Vahide Perçin ile Altan Gördüm'ün 1994 doğumlu Alize adında bir kızları vardır.

