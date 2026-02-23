Fragman yayınlandı, sosyal medya yıkıldı! İşte o sahne

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nden heyecanla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha paylaşıldı.

Fragmanda özellikle Tuncay’ın “Başak hamile” sözleri geceye damga vurdu. Bu gelişme sonrası gözler Fatih’in vereceği tepkiye çevrildi.

DUYGUSAL ANLAR PEŞ PEŞE

Tanıtımda Kıvılcım ve Ömer’in en zor anlarında yanlarında olan Salkım’ın annelik üzerine yaptığı konuşma yürek burktu. Ömer ve Kıvılcım’ın Kemal’i ailesine teslim etme kararı ise bölümün en dramatik anlarından biri olacak gibi görünüyor.

Öte yandan Asil’in kanalına gelen gizemli bir kadının kimliği merak konusu olurken, bu durum Elif ile arasında gerilime neden oluyor. Nilay’ın hayatına yeni birini alma konusundaki suçluluk duygusu ise Nursema’nın desteğiyle hafifliyor.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada viral oldu. Yeni bölümde yaşanacaklar izleyiciler tarafından merak konusu oldu.