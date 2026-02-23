MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Fragman yayınlandı, sosyal medya yıkıldı! İşte o sahne

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanıyla sosyal medyayı salladı. Yayınlanan tanıtımda ortaya çıkan sürpriz detay izleyiciyi şaşkına çevirdi. İşte o detay...

Fragman yayınlandı, sosyal medya yıkıldı! İşte o sahne
Çiğdem Berfin Sevinç

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nden heyecanla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha paylaşıldı.

Fragmanda özellikle Tuncay’ın “Başak hamile” sözleri geceye damga vurdu. Bu gelişme sonrası gözler Fatih’in vereceği tepkiye çevrildi.

Fragman yayınlandı, sosyal medya yıkıldı! İşte o sahne 1

DUYGUSAL ANLAR PEŞ PEŞE

Tanıtımda Kıvılcım ve Ömer’in en zor anlarında yanlarında olan Salkım’ın annelik üzerine yaptığı konuşma yürek burktu. Ömer ve Kıvılcım’ın Kemal’i ailesine teslim etme kararı ise bölümün en dramatik anlarından biri olacak gibi görünüyor.

Fragman yayınlandı, sosyal medya yıkıldı! İşte o sahne 2

Öte yandan Asil’in kanalına gelen gizemli bir kadının kimliği merak konusu olurken, bu durum Elif ile arasında gerilime neden oluyor. Nilay’ın hayatına yeni birini alma konusundaki suçluluk duygusu ise Nursema’nın desteğiyle hafifliyor.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada viral oldu. Yeni bölümde yaşanacaklar izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Fragman yayınlandı, sosyal medya yıkıldı! İşte o sahne 3

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haftanın en çok izlenenleri! Zirve o dizide...Haftanın en çok izlenenleri! Zirve o dizide...
Delikanlı’da kadro şekillendi: İşte projeye eklenen yeni isimler!Delikanlı’da kadro şekillendi: İşte projeye eklenen yeni isimler!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fragman Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü

Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü

Para transferinde 15 Mart itibarıyla yeni dönem

Para transferinde 15 Mart itibarıyla yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.