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Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında ve nereli?

06.10.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balrollerinde Vahide Perçin, Yusuf Çim gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Aldatmak dizisi iyi bir çıkış yaptı. Dizide Oylum rolünü canlandıran oyuncu Feyza Sevil Güngör dikkat çekti. Hayatı ve yaptığı işler araştırılmaya başlandı. Peki Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında ve nereli?

Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör özel hayatıyla merak konusu oldu. Oyunculuğuyla dikkat çeken Güngör, daha önce birkaç reyting rekortmeni dizide daha rol almış. Peki Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR?

Feyza Sevil Güngör lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesinde aldı.

Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında ve nereli?

Oyunculuk eğitiminin ardından ilk defa, 2019'da yayımlanan Savaşçı dizisinde oynadı.

Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında ve nereli?

Aldatmak dizisi ile dikkat çeken tiyatrocu ve oyuncunun sosyal medyada 54 bin takipçisi bulunuyor.

Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında ve nereli?

FEYZA SEVİL GÜNGÖR DİZİLERİ

Aldatmak (Oylum Yenersoy, TV Dizisi 2022)

Kuruluş: Osman (Hera, TV Dizisi 2021)

Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında ve nereli?

Çember (Behice, TV Dizisi 2021)

Savaşçı (General Kutalmış’ın kızı Ayça, TV Dizisi 2019-2021)

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