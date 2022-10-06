Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör özel hayatıyla merak konusu oldu. Oyunculuğuyla dikkat çeken Güngör, daha önce birkaç reyting rekortmeni dizide daha rol almış. Peki Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR?

Feyza Sevil Güngör lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesinde aldı.

Oyunculuk eğitiminin ardından ilk defa, 2019'da yayımlanan Savaşçı dizisinde oynadı.

Aldatmak dizisi ile dikkat çeken tiyatrocu ve oyuncunun sosyal medyada 54 bin takipçisi bulunuyor.

FEYZA SEVİL GÜNGÖR DİZİLERİ

Aldatmak (Oylum Yenersoy, TV Dizisi 2022)

Kuruluş: Osman (Hera, TV Dizisi 2021)

Çember (Behice, TV Dizisi 2021)

Savaşçı (General Kutalmış’ın kızı Ayça, TV Dizisi 2019-2021)

