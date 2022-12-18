Aldatmak dizisinin Ozan'ı Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim Milyoner'de yarışacak!

Yusuf Çim, Aldatmak dizisinde beraber rol aldığı Feyza Sevil Güngör ile Milyoner yarışmasının özel bölümünde yer alacak. Bununla birlikte Yusuf Çim hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Aldatmak dizisinin Ozan'ı Yusuf Çim kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

YUSUF ÇİM KİMDİR?

26 Eylül 1991, İstanbul doğumlu Yusuf Çim Türk şarkıcı, oyuncu, sunucu ve mankendir. Aslen Giresunludur. Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Teknolojisi eğitimi aldı. Aynı zamanda oyunculuk eğitimi de aldı.

Ezra, Çilek Kokusu, Hanım Köylü, İçimdeki Fırtına, Seven Ne Yapmaz, Servet gibi projelerde başrol olarak rol aldı. Şimdilerde Aldatmak dizisinde Ozan Yenersoy başrolünü canlandırıyor.

Dizi, sinema projelerinin yanı sıra reklam projesi deneyimi de bulunuyor.

