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Aldatmak dizisinin Ozan'ı Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim Milyoner'de yarışacak!

18.12.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Yusuf Çim, Aldatmak dizisindeki Ozan karakteriyle ekranlarda yer alıyor. 18 Aralık akşamında, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlenen 'Kim Milyoner Olmak İster?' programında yer alacak. Peki Aldatmak dizisinin Ozan'ı Yusuf Çim kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Aldatmak dizisinin Ozan'ı Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim Milyoner'de yarışacak!

Yusuf Çim, Aldatmak dizisinde beraber rol aldığı Feyza Sevil Güngör ile Milyoner yarışmasının özel bölümünde yer alacak. Bununla birlikte Yusuf Çim hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Aldatmak dizisinin Ozan'ı Yusuf Çim kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Aldatmak dizisinin Ozan'ı Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim Milyoner'de yarışacak!

YUSUF ÇİM KİMDİR?

26 Eylül 1991, İstanbul doğumlu Yusuf Çim Türk şarkıcı, oyuncu, sunucu ve mankendir. Aslen Giresunludur. Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Teknolojisi eğitimi aldı. Aynı zamanda oyunculuk eğitimi de aldı.

Aldatmak dizisinin Ozan'ı Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim Milyoner'de yarışacak!

Ezra, Çilek Kokusu, Hanım Köylü, İçimdeki Fırtına, Seven Ne Yapmaz, Servet gibi projelerde başrol olarak rol aldı. Şimdilerde Aldatmak dizisinde Ozan Yenersoy başrolünü canlandırıyor.

Aldatmak dizisinin Ozan'ı Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim Milyoner'de yarışacak!

Dizi, sinema projelerinin yanı sıra reklam projesi deneyimi de bulunuyor.

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