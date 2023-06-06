Aldatmak’ın Behram’ı Aras Aydın’ın eşi güzelliğiyle bakana bir daha baktırdı! “Ne şanslı adamsın”

Atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak'ta hayat verdiği Behram Dicleli karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Aras Aydın özel hayatıyla da merak ediliyor. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu duyanlar hem çok şaşırıyor hemde güzelliğiyle tam not alıyor.

Ünlü oyuncu Aras Aydın kendisi gibi oyuncu Melis Birkan ile geçen sene Mayıs ayında evlenmiş. Sade bir törenle evlenen ünlü çift sosyal medyada sık sık birlikte paylaşımlar yapıyor.

Aras Aydın’ın eşi Melis Birkan ile paylaşımlarına sosyal medyada; 'Ne şanslı adamsın', 'Çok yakışıyorsunuz', 'Çok güzel bir çiftsiniz', 'Bu kadar mı yakışır iki güzel insan birbirine' gibi yorumlar yapılıyor.

1989 doğumlu olan Aras Aydın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezunu.

Eskişehir’de dünyaya gelen Aydın, 2010 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın başrolde olduğu "Öğretmen Kemal" adlı diziyle ilk oyunculuğa adım attı.

2014 yılında "Saklı Kalan" adlı dizide rol aldı. 2014-2015 seneleri arasında "Kiraz Mevsimi" adlı dizide "Emre Yiğit" rolünde oynadı. "İnadına Aşk" dizisinde "Polat Barutçu" rolüne hayat verdi.

"N'olur Ayrılalım" adlı dizide rol aldı. Aynı yıl yönetmenliğini Türkân Derya ve Murat Aksu'nun yaptığı "Altınsoylar" adlı dizide "Oğuz Bakır" rolünü canlandırdı.

Ardından "Oğlan Bizim Kız Bizim" adlı Sinema filminde Melis Babadağ ile başrolü paylaştı. Aras Aydın’ın rol aldığı yapımlar arasında Masum Değiliz, Canevim, Sefirin Kızı, Şeref Sözü, İkimizin Sırrı ve Kaçış da yer alıyor.





