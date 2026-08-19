MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Öznur Serçeler kararını verdi! Fenomen diziye girdi

Miray Yapım imzalı TRT1'in “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisine peş peşe yeni isimler katılmaya devam ediyor. Dizide kimin canlandıracağı merak konusu olan Destina Hatun’u canlandıracak isim belli oldu.

Öznur Serçeler kararını verdi! Fenomen diziye girdi
Öznur Yaslı İkier

Mehmed Fetihler Sultanı” dizisi ay sonunda sete çıkmaya hazırlanıyor. Afiş çekimi ve 4. sezon okuma provasında oyuncular bir araya gelecek. Diziye peş peşe yeni isimler katılmaya devam ediyor.

Öznur Serçeler kararını verdi! Fenomen diziye girdi 1

Dizide kimin canlandıracağı merak konusu olan Destina Hatun’u canlandıracak oyuncu belli oldu.

Öznur Serçeler kararını verdi! Fenomen diziye girdi 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Trabzon Rum İmparatoru IV. İoannis’in kızı ve gerçek adı Theodora Megale Komnene olan Destina’ya başarılı oyuncu Öznur Serçeler hayat verecek. Serçeler, Rüzgar Aksoy’un oynayacağı Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.TV Şovları ve Programları

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memati'nin sevgilisiydi! Didem Taslan'ın son hali gündem olduMemati'nin sevgilisiydi! Didem Taslan'ın son hali gündem oldu
Üçüncü kızını kucağına alır almaz paylaştı! İşte adı...Üçüncü kızını kucağına alır almaz paylaştı! İşte adı...

Anahtar Kelimeler:
Öznur Serçeler Mehmed Fetihler Sultanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Meşhur yalı satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur yalı satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturmasında Levent Börek'e kayyum atandı

Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturmasında Levent Börek'e kayyum atandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.