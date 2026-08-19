Öznur Serçeler kararını verdi! Fenomen diziye girdi

“Mehmed Fetihler Sultanı” dizisi ay sonunda sete çıkmaya hazırlanıyor. Afiş çekimi ve 4. sezon okuma provasında oyuncular bir araya gelecek. Diziye peş peşe yeni isimler katılmaya devam ediyor.

Dizide kimin canlandıracağı merak konusu olan Destina Hatun’u canlandıracak oyuncu belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Trabzon Rum İmparatoru IV. İoannis’in kızı ve gerçek adı Theodora Megale Komnene olan Destina’ya başarılı oyuncu Öznur Serçeler hayat verecek. Serçeler, Rüzgar Aksoy’un oynayacağı Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.TV Şovları ve Programları