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Aldığı eğitimle atölye kuran eski hükümlü 7 kişiyi istihdam ediyor

VAN HABERLERİ  | 04.07.2020 11:03 | Son Güncelleme

Van'da işlediği suç nedeniyle 7 ay cezaevinde kalan Fazıl Kara, denetimli serbestlik sürecinde katıldığı meslek edindirme kursu ve İŞKUR'dan aldığı hibe desteğiyle kurduğu otel terliği atölyesinde 7 kişiye istihdam sağlıyor - Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez: - "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz, 'Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi'ne çok fazla proje sunmuş ve desteklenen proje sayısında Türkiye birincisi olmuştur" - Eski hükümlü Fazıl Kara: - "Atölyemizde 7 arkadaşımız ekmek parası kazanıyor. İleride işimizi büyütüp daha fazla insanla birlikte çalışmayı düşünüyoruz"

ÖNDER ALTINAL - Van'da İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında aldığı destekle otel terliği imalat atölyesi kuran eski hükümlü Fazıl Kara, kısa sürede işini büyüterek, 7 kişinin daha evine ekmek götürmesini sağladı.

İşlediği suç nedeniyle 7 ay cezaevinde kalan 41 yaşındaki Kara, bu süre içinde kurum tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılarak girişimcilik belgesi aldı.

Tahliye olduktan sonra Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün desteğiyle Çalışma ve İş Kurumunun (İŞKUR) uyguladığı "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvuran Kara, hibe desteği almaya hak kazandı.

Bu sayede atölye kurarak tek kullanımlık terlik, maske ve hijyen malzemesi üretmeye başlayan Kara, yaşadığı zor günleri geride bırakarak 7 kişiyi istihdam etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kara, işini büyüterek daha fazla kişiye iş imkanı yaratmayı hedefliyor.

- "Proje sayısında Türkiye birincisi olduk"

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Van Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Kara'yı ziyaret ederek, atölyesinin hayırlı olmasını diledi.

Başsavcı Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kara'nın meslek edindirme kurslarına katılarak sertifika aldığını ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün katkısıyla atölyesini kurduğunu söyledi.

Kara'nın, hazırlanan proje kapsamında aldığı hibe desteğiyle iş yeri kurduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz, 'Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi'ne çok fazla proje sunmuş ve desteklenen proje sayısında Türkiye birincisi olmuştur. Burada emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Arkadaşımız bir cezadan dolayı cezaevine girmiş ve daha sonra denetimli serbestlikle cezasını tamamlamış. Bu arada meslek edinme kursuna girmiş ve güzel de bir meslek sahibi olmuş, iş yerini açmış. Burada 7-8 vatandaşımıza iş imkanı sunmuş. Kendisini kutluyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum."

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hazırladığı onlarca projeyle eski hükümlülerin iş sahibi olmasına büyük katkı sunduğunu vurgulayan Dönmez, "Şu anda 45 projemiz devam ediyor. 300 arkadaşımız da bu kurslara katılım gösteriyor. Hem Ceza İnfaz Kurumlarında hem de denetimli serbestlik infazı aşamasında bu kursları veriyoruz. Güzel projeler gerçekleştiriliyor ve arkadaşlarımız iş sahibi oluyorlar." dedi.

- "İşlerimi büyüterek daha fazla kişiye iş kapısı açmak istiyorum"

Denetimli serbestlik sürecinde seminer ve eğitimlere katıldığını ifade eden Fazıl Kara ise bu eğitimler sayesinde girişimcilik belgesi aldığını anlattı.

Yaptığı araştırmalar sonucu Van'da otel terliği üreten bir atölyenin bulunmadığını, bu nedenle atölyeyi kurmaya karar verdiğini aktaran Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projemizi hazırladık ve yetkili kurumlara sunduk. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İŞKUR, projemize destek verdi. Hibe desteği ve kendi birikimimizle burayı kurduk. Atölyemizde 7 arkadaşımız ekmek parası kazanıyor. İleride işimizi büyütüp daha fazla kişiyle birlikte çalışmayı düşünüyoruz. Cezaevinde yatan arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum; korkmasınlar ve eğitimlere katılarak kendi işlerini kursunlar."

Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan 71 projenin kabul edildiği kentte, işini kurmak isteyenlere 2,5 milyon lira katkı sağlandığı bildirildi.

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