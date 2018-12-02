Alejandro Dominguez: River Plate - Boca Juniors Libertadores finalinin yeri değişmeyecek

17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nın oynandığı Uruguay'da gazetecilere açıklama yapan Dominguez, "Emin olduğum bir şey varsa o da maçın Madrid'de oynanacağıdır. Geri dönüşü yok." ifadesini kullandı

Dominguez, kupanın sahibini bulacağı final maçının Madrid'de oynanması için River Plate ve Boca Juniors kulüp başkanlarının sözünü aldığını da belirtti.

Karşılaşmanın Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması fikrinin kendisine ait olduğunu kaydeden CONMEBOL Başkanı, "Real Madrid'in bir maçının başlamasından önce arkadaşım olan Florentino Perez'e (Real Madrid Başkanı) telefon ettim. Stadın durumunu sordum. Bana iki dakikada geri dönüş yaptı ve stadı ücretsiz bize bıraktıklarını söyledi. İspanya, yurt dışında en fazla Arjantinlinin yaşadığı bir ülke. 350 binden fazla Arjantinli orada yaşıyor ve çoğunluğu Madrid'de. Tarafsız bir ülke olarak maç için idealdi." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, 81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu Stadı'ndaki River Plate-Boca Juniors maçının biletleri satışa çıkarıldıktan iki gün sonra tükendi. Arjantin basınında, "Libertadores Kupası tarihinin en pahalı maç biletleri satıldı." diye yazılırken, bir kişinin ortalama maaşının 695 avro olduğu Buenos Aires'ten maç için Madrid'e gitmek isteyen bir taraftarın 2 bin 200 ila 3 bin 200 avro ödemesi gerektiği vurgulandı.