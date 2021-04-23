Aleksander Ceferin: Beni hafife aldılar

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi projesi ve gündem hakkında beIN'e önemli açıklamalarda bulundu.

"GEREKENİ YAPTIK"

Cumartesi günü birden bire bazı kulüplerin Süper Lig denilen hayali bir projeye katılmak istediklerini duyduk. Agnelli'yi aradım, teyit etmek istedim, bir şeyler saklıyordu. Pazar günü Süper Lig bildirisini paylaştılar. Biz de toplum, futbol otoriteleri ve taraftarlar olarak yapmamız gerekeni yaptık. Gerisi tarih.

"İHANETE UĞRAMIŞ HİSSEDİYORSUNUZ"

Biraz taraftan ihanete uğramış hissediyorsunuz, bir taraftan şaşırıyorsunuz. Kafamı topladığımda bunu öğrenmemin daha iyi olduğunu fark ettim. Pazar sabahı kazanacağımızdan emindim.

"DORTMUND, BAYERN, PSG"

Burada 3 kişiden bahsetmem gerekiyor. Dortmund başkanı Watzke, Bayern Münih'ten Rummenigge ve yanımızda olan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi. Bu 3 kişi savaşı kazanmamızda önemli katkı verdi.

"AL-KHELAIFI SÖZÜNÜN ERİYDİ"

Al-Khelaifi en başından beri bizimleydi, ne dediyse doğru söyledi, sözünün eriydi. Bunu saklayabilirdi ama bizi destekledi. Diğer takımlar umrumda değil, futbolu umursamıyorum diyebilirdi.

"DÜRÜST VE ADALETLİ BİR ADAM"

Al-Khelaifi, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu, bu futbol için iyi. Futbolu seven ve anlayan insanlara ihtiyacımız var. Gelecekte de onunla birlikte hareket edeceğim, harika çözümler üreteceğiz. Sonunda dürüst ve adaletli bir adam yanımda.