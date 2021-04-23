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Aleksander Ceferin: Beni hafife aldılar

23.04.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Aleksander Ceferin: Beni hafife aldılar

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi projesi ve gündem hakkında beIN'e önemli açıklamalarda bulundu.

"GEREKENİ YAPTIK"

Cumartesi günü birden bire bazı kulüplerin Süper Lig denilen hayali bir projeye katılmak istediklerini duyduk. Agnelli'yi aradım, teyit etmek istedim, bir şeyler saklıyordu. Pazar günü Süper Lig bildirisini paylaştılar. Biz de toplum, futbol otoriteleri ve taraftarlar olarak yapmamız gerekeni yaptık. Gerisi tarih.

"İHANETE UĞRAMIŞ HİSSEDİYORSUNUZ"

Biraz taraftan ihanete uğramış hissediyorsunuz, bir taraftan şaşırıyorsunuz. Kafamı topladığımda bunu öğrenmemin daha iyi olduğunu fark ettim. Pazar sabahı kazanacağımızdan emindim.

"DORTMUND, BAYERN, PSG"

Burada 3 kişiden bahsetmem gerekiyor. Dortmund başkanı Watzke, Bayern Münih'ten Rummenigge ve yanımızda olan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi. Bu 3 kişi savaşı kazanmamızda önemli katkı verdi.

"AL-KHELAIFI SÖZÜNÜN ERİYDİ"

Al-Khelaifi en başından beri bizimleydi, ne dediyse doğru söyledi, sözünün eriydi. Bunu saklayabilirdi ama bizi destekledi. Diğer takımlar umrumda değil, futbolu umursamıyorum diyebilirdi.

"DÜRÜST VE ADALETLİ BİR ADAM"

Al-Khelaifi, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu, bu futbol için iyi. Futbolu seven ve anlayan insanlara ihtiyacımız var. Gelecekte de onunla birlikte hareket edeceğim, harika çözümler üreteceğiz. Sonunda dürüst ve adaletli bir adam yanımda.

"O TEPKİYİ GÖRMEK DUYGUSALDI"

Avrupa'da ve tüm dünyada verilen tepkiyi görmek duygusaldı. Her şey satılık mı, tarihi yok etmek bu kadar kolay mı, futbol böyle feda edilebilir mi gibi sorular soruyorduk. Edemezsiniz! Gelecekte futbolu bizden çalmak isteyenlerin iki kez düşünmesi gerekiyor.

"BENİ MUHTEMELEN HAFİFE ALDILAR"

Beni muhtemelen hafife aldılar, gelecekte tekrar hafife alamazlar.İlk olarak bu girişimde 12 takım yer alıyordu. Hepimiz yaptıklarımızın sorumluluklarını üstlenmeliyiz. Birkaç güne her şey netleşir.Bu proje tamamen saçmalıktı. İnanılmaz gerçekten ama organizasyonları, hükümetleri, taraftarları, eski ve aktit futbolcular, hepimizi hafife aldılar. Tek düşündükleri paraydı. Proje çok zayıftı, ilginç bir lig olmayacaktı.Florentino Perez ile yıllardır konuşmadım. Woodward beni aradı ve UEFA reformlarının çok iyi olduğunu söyledi. Agnelli yüz kere yalan söyledi. Ben 'Dünya düzdür' diyebilirim ama değil. Sadece iki takımdan oluşan şeye lig diyebilirsiniz ama bu komik olur.

"APTALCA BİLE OLSA HER ŞEYİ SÖYLÜYORLAR"

2024 formayı UEFA Yönetim Kurulu tarafından belirlendi. Her yerde serbest konuşma özgürlüğü var. İnsanlar aptalca olsa bile her şeyi söyleyebiliyorlar. UEFA elde ettiği gelirlerin yüzde 90'ını kendi tabanına, kadın futboluna, amatör futbola ve geri kalanlara dağıtıyor. Kulüp turnuvalarında ise yüzde 6.5 biz alırken, kulüpler yüzde 93.5 payı bölüşüyor.

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