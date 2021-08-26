SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Aleksander Ceferin: İstanbul'da fantastik bir final olacak

Aleksander Ceferin: İstanbul'da fantastik bir final olacak

26.08.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, AA'ya özel açıklamalarda bulundu. Ceferin, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2023 Şampiyonlar Ligi finali için, "Eminim ki İstanbul'da fantastik bir Şampiyonlar Ligi finali olacak" dedi.

Aleksander Ceferin: İstanbul'da fantastik bir final olacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'un 2023'te Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz finallerinden birine ev sahipliği yapacağından emin olduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ceferin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi ve ödül törenine İstanbul'un ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

"Pandemi sebebiyle Şampiyonlar Ligi finalini ertelemek zorunda kaldığımız İstanbul'a sonunda geri gelebildiğimiz için mutluyum" diyen Ceferin, "Türkiye, futbola karşı derin sevgi besleyen pek çok köklü ve büyük futbol kulübüne sahip. Türkiye tam anlamıyla bir futbol ülkesi ve eminim ki İstanbul'daki etkinlikler çok iyi şekilde organize edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yine çok önemli bir organizasyonun parçası olacak" ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı, pandemi nedeniyle İstanbul'un Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin ertelendiğini ancak kentin 2023'te muhteşem bir finale ev sahipliği yapmasını beklediklerini vurgulayarak, "İstanbul dünyadaki en tarihi ve güzel şehirlerden birisi. Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin ertelenmesinin ardından yaşanan hayal kırıklarından sonra burada olmak büyük bir mutluluk. İstanbul'un finale ev sahipliği yapması için bir çözüm bulduk ve bundan da çok mutluyuz. Eminim ki İstanbul'da fantastik bir Şampiyonlar Ligi finali olacak" diye konuştu.

"TFF VE BİZ, FUTBOL İÇİN AYNI TUTKUYU PAYLAŞIYORUZ"

TFF ile her zaman güçlü ve sağlam ilişkilerinin bulunduğuna dikkati çeken Ceferin, şunları söyledi:

"Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlayış çerçevesinde harika bir ilişkimiz var. Çünkü TFF ve biz, futbol için aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu, ne zaman ihtiyaç duysak her zaman bize yardımcı olmaya istekli olmuştur. TFF, bu korkunç pandemi döneminde UEFA'nın da çok iyi bir müttefiki oldu."

UEFA Yönetim Kurulu'nda ikinci dönemini geçiren Servet Yardımcı'nın UEFA'daki önemine de vurgu yapan Aleksander Ceferin, "Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu için önemli ve hep güvendiğimiz bir isim. Çok değerli ve aktif bir üyemiz. Sadece Türkiye için değil, Avrupa futbolunun yararı için de yorulmadan çalışıyor" şeklinde konuştu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Kupası'nda maç tarihleri açıklandıTürkiye Kupası'nda maç tarihleri açıklandı
PARTNER10 yıl önceki halleri yine gündemde! Estetik yaptırıp yaptırmadığına siz karar verin10 yıl önceki halleri yine gündemde! Estetik yaptırıp yaptırmadığına siz karar verin
Vedat Muriç bombası!Vedat Muriç bombası!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

"Yabancı madde" tespit edildi! 1.63 milyon doz aşının kullanımını durdurdular

"Yabancı madde" tespit edildi! 1.63 milyon doz aşının kullanımını durdurdular

Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao için flaş karar!

Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao için flaş karar!

Fenerbahçe'ye PSG'den orta saha

Fenerbahçe'ye PSG'den orta saha

Zanka, Royal Antwerp'e transfer oluyor

Zanka, Royal Antwerp'e transfer oluyor

Ronaldo Messi'nin yanına gidiyor

Ronaldo Messi'nin yanına gidiyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sörloth, 1 yıllığına kiralandı!

Sörloth, 1 yıllığına kiralandı!

Yanlış karar veren hakem yıkıldı! Böylesi görülmedi

Yanlış karar veren hakem yıkıldı! Böylesi görülmedi

Taraftar sahaya indi, maç ertelendi! Olaylı gece

Taraftar sahaya indi, maç ertelendi! Olaylı gece

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.