Aleksandr Kokorin, tutukluluğu devam ettiği için Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek

Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev'in tutukluluk hallerinin 8 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Başkent Moskova'daki Tverskoy Mahkemesi, "holiganlık" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan Kokorin ve Mamaev'in tutukluluk halinin 8 Nisan'a kadar sürmesine hükmetti.

Yaşanan gelişme sonrası Kokorin'in Fenerbahçe'ye karşı oynamayacağı kesinleşmiş oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'te oynayan Kokorin ile Krasnodar'ın futbolcusu Mamaev, 2018’in ekim ayında Moskova’da gerçekleşen iki saldırı nedeniyle tutuklanmışlardı.

