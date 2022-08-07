Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün doktor sevgilisiyle evlendi! "Hamile" iddiası

Şafak Sezer'in başrolünde olduğu, bir döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisinde çocuk oyuncu olan Yağmur Ün son haliyle merak ediliyordu. Dizide Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün doktor sevgilisi Doğaç Ergezen ile evlendi.

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen'in düğün öncesi güzel oyuncunun hamile olduğu iddia edildi.

İddialara göre 'Zevcat' filminin başrol oyuncularından biri olan Ün'ün 2 aylık hamile olduğu haberleri sette krize neden oldu. Genç oyuncunun bu sebeple kadrodan çıkarıldığı da iddialar arasındaydı.

YAĞMUR ÜN HAMİLE Mİ?

Bu iddialara dair yorumda bulunmayan Yağmur Ün düğünden karelerini paylaştı. Düğün pozlarında güzel oyuncunun karnının hafif çıkmış olması da gözlerden kaçmadı.



