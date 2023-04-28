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Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ü bir de şimdi görün! Duru güzelliğiyle büyülüyor

28.04.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alemin Kralı dizisinde Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün, değişimiyle gören herkesi şaşırttı. 2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Alemin Kralı dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemişti. Dizide üç kız kardeşten Ahsen'i canlandıran oyuncu, duru güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ü bir de şimdi görün! Duru güzelliğiyle büyülüyor

Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan Yağmur Ün, şimdilerde bambaşka biri olarak ekranlarda boy gösteriyor. Ünlü oyuncu, güzelliğinin yanı sıra cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Başrollerinde Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın gibi isimlerin bulunduğu Alemin Kıralı dizisinin çocuk yıldızlarından Yağmur Ün büyüdü, anne oldu.
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Dekolteli pozlar vermekten çekinmeyen genç anneye takipçileri, ''Maşallah çok güzelsin'', ''Harikasın'', ''Gözlerin çok güzel'' gibi yorumlar yapıyorlar.

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4 Kasım 1995 doğumlu olan Yağmur Ün, ilk olarak 1999 senesinde Fanatik dizisinde yer aldı. Daha sonra sırasıyla Zerda, Haziran Gecesi, Elde Var Hayat, Alemin Kıralı, Hıyanet Sarmalı, Söz, Kalk Gidelim, Çember gibi yapımlarda rol aldı.

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Değişimiyle büyük dikkat çeken ünlü isim cesur pozları binlerce beğeni alıyor.

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