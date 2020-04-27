YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Alerji, ev ortamında da etkiliyor

Alerji, ev ortamında da etkiliyor

İZMİR HABERLERİ  | 27.04.2020 09:50 | Son Güncelleme

Baharın gelişine bağlı olarak alerjik hastalıklar etkisini göstermeye başladı.

Alerji, ev ortamında da etkiliyor

Baharın gelişine bağlı olarak alerjik hastalıklar etkisini göstermeye başladı. Evden çıkmasak da alerjenlere maruz kalabileceğimizi söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan alınacak önlemleri anlattı.
Bahar aylarının gelişi ile birlikte alerjik hastalıkların görülme sıklığı da artışa geçti. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplumun geniş kesiminin evlere kapanmasına rağmen alerjik hastalıkların hız kesmediğini kaydeden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, “Bahar alerjisi semptomlarını tetikleyen toz, ev akarları, evcil hayvan tüyü, polen gibi alerjenler genellikle hem evimizin içindeki havada hem de halı ve mobilya gibi iç mekan yüzeylerinde bulunur. Bu nedenle de dışarı çıkmıyor oluşumuz, alerjenlerin içeri girmeyeceği anlamını taşımaz” dedi.

Belirtiler ve tedavi yöntemleri
Bahar alerjilerinin en çok havada yayılan ağaç, çiçek ve çimenlerin oluşturduğu polenlere bağlı geliştiğini de kaydeden Op. Dr. Hünkar Batıkhan şu bilgileri paylaştı: “Alerji yaygın görülen bir hastalıktır. Zararlı olmayan maddelere karşı vücudun aşırı reaksiyon vermesi durumudur. Gözdeki alerjik reaksiyona alerjik konjoktivit, üst solunum yollarındakine alerjik rinit, akciğerlerdekine astım, ciltteki tepkimelere ise ürtiker, egzama ya da kontak dermatit adı verilir. Bahar alerjisine bağlı etkilerin görülmesi 2 ila 4 ay arasında sürebilir. Bahar alerjisinin en sık görülen belirtilerinin başında burun tıkanıklığı, kaşıntı, burun ve gözde akıntı, tekrarlayan hapşırık, deride kabarıklık ve döküntü, nefes darlığı ve yorgunluk-halsizlik gelir. Bahar alerjisi tedavisinde hekim kontrolünde olmak şartıyla genellikle antihistaminikler, kortizon içeren spreyler, nefes rahatlatma amaçlı ilaçlar kullanılır. İmmunoterapi ise daha dirençli vakalarda uygulanabilmektedir.”

Polen saatlerine dikkat
Dr. Batıkhan bu dönemde alerjik rahatsızlıklardan korunma yollarını ise şöyle sıraladı: “Havalar ısınmaya başladığı için artık pencerelerimizi daha sık ve uzun süreler açık tutabiliyoruz. Yaşadığımız iç mekanları havalandırmak önemli ancak bahçeye açılan pencere ve kapılardan polenlerin eve girebileceğini ve kumaş, halı gibi yüzeylerde tutunabileceklerini unutmamak gerekli. Bu nedenle de evlerimizi havalandırırken polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinden (05.00-10.00) kaçınmalıyız. Tozlu ortamlarda bulunmamak ve ortamın temizliğine, hijyenine dikkat etmek yine bizi alerjenlerden koruyacaktır. Bunun yanında tütün ürünlerinden uzak durmak, dengeli ve sağlıklı beslenmek, polenlerin yoğun olduğu saatlerde balkonda veya dışarıda olmamak, dışarıdan geldikten sonra kişisel hijyene özen göstermek, evdeki klimaların filtrelerini değiştirmek de alerjik reaksiyonları hafifletmek için uygulanabilecek yöntemlerdir.” Alerjik rahatsızlıkların tedavisinin önemli olduğunun altını çizen Dr. Batıkhan, "Bu rahatsızlıklar yaşam ve uyku kalitesini bozup iş gücü kaybına sebep oluyor" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İzmir Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:12
Öğle
13:14
İkindi
17:00
Akşam
20:06
Yatsı
21:31

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Hazal Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Egenur Eczanesi
Balcova
Göksel Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de tartışma sırasında bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

İzmir'de tartışma sırasında bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.