ALES 2 BAŞVURU EKRANI 2023 ÖSYM AİS: ALES başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır, nasıl başvuru yapılır? ÖSYM'den açıklama

ALES sınavı hakkında ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Sınav için başvuru süreci 4 Temmuz itibarıyla başladı. Yüksek lisans yapmak isteyen birçok kişi arama motorlarında konuya dair yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, ALES başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? ALES başvurusu nasıl başvuru yapılır?

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI

ALES hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"Sınava başvurular, 4-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 4 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/2 başvuruları 4 Temmuz 2023 tarihinde (bugün) başlayıp, 10 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

ALES 2 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

ALES 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak olan ALES/2 başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılacak.