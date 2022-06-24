ALES/2 başvuruları başladı mı 2022? ALES başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi nedir?

ALES/2 başvuru ücretinin ne kadar olduğu ve sınav tarihi ile başvurulara ilişkin ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak edildi. Yüksek lisans ya da doktora yapmak için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisine girecek olan kişiler, ALES başvuru tarihi ve ücreti ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki ALES/2 başvuruları başladı mı 2022? Başvuru ücreti ne kadar? Konuya ilişkin detaylar haberimizde....

ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

ALES sınavının ilk oturum ücreti 185 TL olarak açıklanmıştı.

Geçtiğimiz yıl 145 lira olan ALES başvuru ücreti bu yıl 185 TL olarak belirlendi.

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) başvuruları 24 Haziran'da alınmaya başlandı.

Başvurular, 4 Temmuz'a kadar devam edecek.

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES/2 BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

ALES'e bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile

denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES SINAV SÜRESİ

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.



