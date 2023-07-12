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ALES 2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023: ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM açıkladı!

12.07.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES geç başvuru tarihi ve ödenecek tutar; lisansüstü eğitim almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Her yıl 3 kez yapılan sınava ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamalar inceleniyor. Başvuru yapmakta geciken kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, ALES geç başvuru ne zaman? 2023 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ALES için başvurular, 4-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı. Şimdi ise birçok kişi ALES geç başvuru ücreti ile sınavın ne zaman yapılacağına dair araştırma yapıyor. İşte ALES 2 sınavına ilişkin merak edilenler...

ALES 2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/2 geç başvuru tarihi; 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayan ve 10 Temmuz 2023 tarihinde sona eren başvuru sürecini kaçıranlar için ÖSYM tarafından açıklandı.

ALES 2 geç başvuruları ise 19 Temmuz 2023 tarihinde alınacak.

ALES/2 GEÇ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES başvuru ücreti, ÖSYM tarafından 260 TL olarak açıklanmıştı.

Bilindiği üzere geç bşavuru yapan adaylardan yüzde 50 daha fazla ücret alınıyor.

Dolayısıyla bu kişiler başvuru ücretini 390 TL olarak ödeyecek.

ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI

ALES 2 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
ales geç başvuru

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