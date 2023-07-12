ALES 2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023: ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM açıkladı!

ALES için başvurular, 4-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı. Şimdi ise birçok kişi ALES geç başvuru ücreti ile sınavın ne zaman yapılacağına dair araştırma yapıyor. İşte ALES 2 sınavına ilişkin merak edilenler...

ALES 2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/2 geç başvuru tarihi; 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayan ve 10 Temmuz 2023 tarihinde sona eren başvuru sürecini kaçıranlar için ÖSYM tarafından açıklandı.

ALES 2 geç başvuruları ise 19 Temmuz 2023 tarihinde alınacak.

ALES/2 GEÇ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES başvuru ücreti, ÖSYM tarafından 260 TL olarak açıklanmıştı.

Bilindiği üzere geç bşavuru yapan adaylardan yüzde 50 daha fazla ücret alınıyor.

Dolayısıyla bu kişiler başvuru ücretini 390 TL olarak ödeyecek.

ALES 2 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

