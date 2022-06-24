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ALES 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI! 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Başvurular nasıl yapılır?

24.06.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES ile ilgili beklenen açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. 2022'nin ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girmek isteyenler sınav ücretini ve nasıl başvuruda bulunacaklarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Başvurular nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

ALES 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI! 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Başvurular nasıl yapılır?

ALES başvuruları başladı. Yüksek lisans ya da doktora yapmak için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisine girecek olan kişiler, sınavın başvuru tarihi ve ücreti ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Başvurular nasıl yapılır? Sınava ilişkin detaylar haberimizde...

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) başvuruları 24 Haziran'da alınmaya başlayacak, 4 Temmuz'a kadar devam edecek.

ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Geçtiğimiz yıl 145 lira olan ALES başvuru ücreti bu yıl 185 TL olarak belirlendi.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

ALES'e bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

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