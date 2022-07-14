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ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2022? ALES geç başvurusu ne zaman bitiyor, geç başvuru ücreti ne kadar?

14.07.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES geç başvuru tarihi ve ücreti yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvurusu ne zaman bitiyor, geç başvuru ücreti ne kadar? Sınava ilişkin merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizde...

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2022? ALES geç başvurusu ne zaman bitiyor, geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES geç başvuru tarihi ve ücreti günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için açıklama yapılmıştı. Peki ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvurusu ne zaman bitiyor, geç başvuru ücreti ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/2 geç başvuru tarihi ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapıldı.

ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 Salı günü olarak duyuruldu.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti sınav ücretinden yüzde 50 fazla olarak ödenmektedir.

ALES sınav ücreti 185 lira olarak açıklanmıştı. Buna göre geç başvuru ücreti 277,5 olarak ödenecek.

Geç başvuru ücreti açıklanan gün içerisinde ödenmeli. Ödemeler ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

ALES NE ZAMAN?

ALES 21 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

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