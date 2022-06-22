ALES KAÇ SORU? ALES kaç dakika sürecek? İşte 2022 ALES tarihi ve başvuru ücreti!

ALES ücreti ve sınav tarihi ile başvurular ile ilgili ayrıntılar yüksek lisans ya da doktora yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili merak konusu olan bir başka konu ise sınavda çıkacak soru adeti, süresi ve konu dağılımı. Peki ALES 2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? Sınava dair ayrıntılar haberimizde...

ALES KAÇ SORU?

ALES, senede 3 kez Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılmaktadır. ALES'ten alınan puan, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır. Öte yandan sınav, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten oluşur.

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Toplamda 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilir.

ALES KONU DAĞILIMI 2022

ALES 2022 matematik konuları:

Temel Kavramlar

Çözümleme

Bölme ve Bölünebilme

Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK

Rasyonel Sayılar

Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar

Denklemler

Oran-Orantı

Sayı ve Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Kümeler

İşlem

Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

ALES 2022 mantık konuları:

Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri

Mantıksal Muhakeme Problemleri

ALES geometri konuları:

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Üçgende Uzunluk ve Alan

Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

ALES Türkçe konuları:

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlama

Anlatım Biçimleri

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

ALES sözel mantık konuları:

Şifreleme, Şifre Çözümleme

Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

ALES/2 BAŞVURU TARİHİ 2022 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) başvuruları 24 Haziran'da alınmaya başlayacak, 4 Temmuz'a kadar devam edecek.

ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

ALES sınavının ilk oturum ücreti 185 TL olarak açıklanmıştı.

ALES'in 2. oturumu için de aynı ücret olması bekleniyor. Fakat konuya ilişkin açıklamam henüz yapılmadı.

ALES ücretinde değişiklik olması halinde haberimizde yer vereceğiz.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

ALES'e bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile

denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.



