ALES KAÇ SORU? ALES kaç dakika sürecek? İşte 2022 ALES tarihi ve başvuru ücreti!

ALES ücreti ve sınav tarihi ile başvurular ile ilgili ayrıntılar yüksek lisans ya da doktora yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili merak konusu olan bir başka konu ise sınavda çıkacak soru adeti, süresi ve konu dağılımı. Peki ALES 2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? Sınava dair ayrıntılar haberimizde...
ALES, senede 3 kez Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılmaktadır. ALES'ten alınan puan, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır. Öte yandan sınav, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten oluşur.
Toplamda 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilir.
ALES 2022 matematik konuları:
Temel Kavramlar
Çözümleme
Bölme ve Bölünebilme
Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK
Rasyonel Sayılar
Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar
Denklemler
Oran-Orantı
Sayı ve Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Kümeler
İşlem
Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık
ALES 2022 mantık konuları:
Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri
Mantıksal Muhakeme Problemleri
ALES geometri konuları:
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende Uzunluk ve Alan
Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler
ALES Türkçe konuları:
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlama
Anlatım Biçimleri
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
ALES sözel mantık konuları:
Şifreleme, Şifre Çözümleme
Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) başvuruları 24 Haziran'da alınmaya başlayacak, 4 Temmuz'a kadar devam edecek.
ALES sınavının ilk oturum ücreti 185 TL olarak açıklanmıştı.
ALES'in 2. oturumu için de aynı ücret olması bekleniyor. Fakat konuya ilişkin açıklamam henüz yapılmadı.
ALES ücretinde değişiklik olması halinde haberimizde yer vereceğiz.
ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
ALES'e bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile
denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.