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ALES SINAV SAATİ VE SÜRESİ 2023: ALES saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?

16.04.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sınav saati ve süresi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Sınavda sorulacak olan sözel test soruları ise sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik olacak. Sözel test 50 sorudan oluşacak. Peki, ALES saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek? İşte ALES sınav saati ve süresi...

ALES SINAV SAATİ VE SÜRESİ 2023: ALES saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?

ALES sınav saati ve süresi 16 Nisan 2023 Pazar günü arama motorlarında araştırılıyor. ALES'te adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak. İşte ALES sınav saati ve süresi...

ALES 1

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ALES sınavında sayısal ve sözel testler olacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında yılın ilk ALES sınavı için tarih belli oldu.

ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak.

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