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MEB'den yeni sınav sistemi! 26 Ekim'de ortaokul ve liselerde başlıyor: Ortak olacak!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda yeni sınav sistemini hayata geçiriyor. Türkiye'nin bir ucundan diğerine Edirne'den Hakkari'ye tüm ortaokul ve liselerde ortak sınav sistemi olacak. 26 Ekim'de hayata geçirilecek yeni sınav sistemi, 16 farklı dersi kapsayacak ve açık uçlu soru havuzu modeli olacak. Yeni sınav sistemiyle birlikte; okullarda ölçme ve değerlendirmede ortak bir standart sağlamak amaçlanıyor.

MEB'den yeni sınav sistemi! 26 Ekim'de ortaokul ve liselerde başlıyor: Ortak olacak!
Devrim Karadağ

Okullarda 'Ortak Yazılı Sınav Sistemi' başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki ölçme ve değerlendirme sisteminde ülke genelinde ortak bir standart yakalayabilmek için yenibir karar aldı. Buna göre Türkiye'deki tüm okullada ortak bir sınav sistemi hayata geçirilecek. 26 Ekim Pazartesi günü resmen erişime açılacak yeni sınav sistemiyle birlikte; öğrencilerin ezberden ziyade becerilerini ölçmeyi hedefleyen açık uçlu soruları merkezde olacak.

ORTAK SINAV SİSTEMİ HANGİ SINIFLARI KAPSAYACAK?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yeni düzenleme, eğitim kademelerinin en kritik yıllarını kapsayacak şekilde tasarlandı. Ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıflar; liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıflar bu sistemin merkezinde yer alacak.

MEB den yeni sınav sistemi! 26 Ekim de ortaokul ve liselerde başlıyor: Ortak olacak! 1

HANGİ DERSLERİN SINAVLARI ORTAK OLACAK?

Uygulama; Türkçe, edebiyat, matematik, fen bilimleri, fizik, tarih ve İngilizce gibi temel derslerin de aralarında bulunduğu tam 16 farklı branşta hayata geçirilecek. Öğrencilerin karşısına çıkacak sınavlar, eğitim programlarının temel hedefleriyle birebir örtüşen, analiz yeteneğini ölçen geniş bir soru havuzundan çekilecek.

İLK ETAPTA 8 BİN NİTELİKLİ SORU

Bakanlık, bu devasa altyapı için ilk etapta sisteme yaklaşık 8 bin adet nitelikli soru yüklemeyi planlıyor. Hedef, her yeni sınav döneminde bu havuza 8 bin yeni soru daha ekleyerek yapıyı sürekli güncel tutmak. Sürecin işleyişi ise teknoloji ile öğretmenin tecrübesini harmanlıyor.

Zümre öğretmenleri, işledikleri konulara uygun olarak hazırladıkları iki açık uçlu soruyu sisteme kendileri ekleyecek. Sınavın geri kalan soruları ise öğretmenin belirlediği zorluk derecesine göre sistem tarafından havuzdan otomatik olarak seçilecek.

MEB den yeni sınav sistemi! 26 Ekim de ortaokul ve liselerde başlıyor: Ortak olacak! 2

SON KONTROL ÖĞRETMENDE

Otomasyona rağmen sınavın son kontrolü ve onayı tamamen öğretmenin inisiyatifinde olacak.

Sistem üzerinden oluşturulan sınav kâğıtlarını ve cevap anahtarlarını inceleyecek olan eğitimciler, içlerine sinmeyen veya uygun bulmadıkları soruları gerekçe sunarak iki kez değiştirme hakkına sahip olacak.

SONUÇLAR E-OKUL'A YÜKLENECEK

Tam bir gizlilik içinde basımı yapılacak sınavların ardından, elde edilen detaylı sonuçlar e-Okul'a yüklenecek. Bu sayede her öğrencinin hangi konuda eksik olduğu nokta atışıyla tespit edilip, ders planlamaları bu ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilebilecek.

ÖĞRETMENLERDEN 'ZAMAN KAYBI' VE 'İŞ YÜKÜ' UYARISI

Ancak eğitimde fırsat eşitliği ve standartlaşma vizyonuyla atılan bu adım, sahadaki uygulayıcılar olan öğretmenler cephesinde bazı endişelere yol açmış durumda. Çok sayıda eğitimci; açık uçlu soruları hazırlamanın, binlerce kâğıdı tek tek okuyup değerlendirmenin ve karmaşık sonuçları sisteme girmenin devasa bir zaman kaybı yaratacağını belirtiyor.

Öğretmenler, idari iş yükünü artıran bu sürecin, öğrencilere ders anlatmak ve onlarla birebir ilgilenmek gibi asıl vazifelerini gölgede bırakabileceğini savunarak yeni modele temkinli yaklaşıyor.

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sınav Milli Eğitim Bakanlığı lise meb ortaokul
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