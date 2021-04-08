Alev Alev dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Cemre Güneş'in velayetini alıyor!

Her Perşembe saat 20:00'da Show TV'de yayınlanan sevilen dizi Alev Alev, izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Tomris için tünelin ucundaki ışık belirmiş ve çok şaşırtan bir isim serbest kalmasına yardımcı olmuştu. Peki Alev Alev dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI (22. BÖLÜM)

Alev Alev dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ (21. BÖLÜM)

Alev Alev dizisinin 21. bölümünde Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin sonrasında Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açacaktır. Ömer'in ani evlilik teklifine Rüya'nın verdiği sürpriz karşılık, ilişkilerini beklenmedik bir yere getirecektir. Atlas neden konuşmadığını Çiçek'e anlatırken, İskender ve Çiçek kendilerini, Bülent'in karşısında, şok edici bir durumun içinde bulur. Tomris için tünelin ucundaki ışık belirirken, çok şaşırtan bir isim serbest kalmasına yardımcı olur. Cemre, Çelebi'ye karşı olan mücadelesinde oldukça tehlikeli bir risk alır ve kocasının açığını bulmaya çok yaklaşır.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (22. BÖLÜM)

Alev Alev dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.