Alev Alev neden yok? Alev Alev yeni bölüm ne zaman?

Dilan Çiçek Deniz, Demet Evgar gibi önemli oyuncuların başrolünde yer aldığı Alev Alev dizisi bugün yayın akışında yer almadı. İzleyiciler Alev Alev neden yok sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki Alev Alev neden yok, Alev Alev final mi olacak?

ALEV ALEV NEDEN YOK? ALEV ALEV YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İzleyiciler televizyon yayın akışında yer almayan Alev Alev dizisi için araştırmalar yapmaya başladı. Sevilen dizi bu hafta Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü ise 20 Mayıs tarihinde yayınlanacak.

Alev Alev dizisinin son bölümünde Çelebi, yurt dışına kaçmadan önce, Cemre'yi ölmekten daha beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlamıştı. Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri çoğalan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmıştı. Düğünün ardından Ömer Rüya'yı, aralarındaki aşk dolu anların bozulmaması için, tüm ihtimallerden uzakta bir balayı tatiline götürmüştü.

Cemre'nin psikolojisinin dağıldığını ve korkmakta da haklı olduğunu anlayan Ozan, Çelebi'nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için zekice bir plan yaptı. Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun tam kenarında buldu.

