Alev alev yanan evlerini gözyaşları içinde çaresizlikle izlediler

Mahalleyi sokağa döken yangında daire sahipleri gözyaşları içerisinde kalarak, çaresiz gözlerle yangını izledi. Yangından hiçbir vatandaş zarar görmezken, dumandan etkilenen 2 muhabbet kuşu ise telef oldu.

Yangın, Çınarlı Mahallesi Saka Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 2. katta Serkan K. ve ailesinin yaşadığı daire bir anda alevler içerisinde yanmaya başladı. Duman ve kokuyu fark eden apartman sakinleri yardıma koştu. Alevleri gören sokak sakinleri ise panik içerisinde koşarak bölgeye geldi. Apartman kısa sürede tahliye edilirken, durum da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için anında müdahaleye başladı. Merdivenle binanın ikinci kat balkonuna ulaşan ekipler hem içeriden hem dışarıdan müdahaleleri neticesinde yangını kontrol altına aldı. Binada dumandan etkilenen kimse olmazken, daire içerisinde kalan 2 muhabbet kuşu ise itfaiye erlerinin tüm müdahalelerine rağmen telef oldu.

Gözyaşları ve sinir krizleri içerisinde izlediler

Oturdukları daire yanan aile ise durumu çaresizce gözyaşları içerisinde izlemekle yetindi. Tüm mahalleyi sokağa döken yangında, daire sahipleri zor sakinleştirildi. Mahalle muhtarı İbrahim Sümer, mağduriyet yaşayan aileye mahallece sahip çıkacaklarını ifade etti.

“Gaz kokusundan şüpheleniyoruz”

Yangını anlatan mahalle sakini Mehmet Baltacı, “Telefon üzerine haber aldım. Geldiğimde bina bayağı alev almış şekildeydi. Sağ olsun itfaiyeci arkadaşlar da müdahale etti. Bizler bir doğalgaz veya gaz kokusundan şüpheleniyoruz. Netice tabii ki belli değil” ifadelerini kullandı.

“BİR ANDA ATLADIK AŞAĞI”

Apartmanın üçüncü katında oturan ve hemen yardıma koştuklarını ifade eden Umut Baltacı, “Evin içerisinde oturuyorduk. Alt kattan plastik kokusu geliyor dediler. Alt kata indik ve herkes eve doluştu. Gaz kokusu geliyor dedim. Çocuk odadan çıkınca bir anda camda ateş gördüm. Herkes kaçtı ve bir anda atladık aşağı. Sonra söndürmek için yardıma başladık” diye konuştu.

“GEREKİRSE HEP BERABER BİZİM EVİMİZDE KALACAĞIZ”

Apartmanın sahibi Kenan Kahya ise, “Biz geldiğimizde yangın başlamıştı. Söndürmeye uğraştık, bir yandan çoluk çocuğu dışarı çıkardık. Burada birbirimize yabancı değiliz. Hepimiz komşuyuz. Bizde kiracı ilişkisi olmaz. Gerekirse hep beraber bizim evimizde kalacağız” dedi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

