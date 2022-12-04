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  4. 'Alev alev yanıyorum' demişti! Hande Sarıoğlu takipçisinin yorumuna yanıtıyla dikkat çekti

'Alev alev yanıyorum' demişti! Hande Sarıoğlu takipçisinin yorumuna yanıtıyla dikkat çekti

04.12.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Sarıoğlu taytını giydi, portakalı soydu. Youtube programı için farklı konseptlerde çekim yapan güzel spiker geçtiğimiz günlerde "Doğal gaz faturasını ödemiyoruz çünkü ben çünkü ben alev alev yanıyorum" diyerek dikkat çekti. Sarıoğlu bu sefer de kendisine gelen bir yorumla gündemde.

'Alev alev yanıyorum' demişti! Hande Sarıoğlu takipçisinin yorumuna yanıtıyla dikkat çekti

"Kar, kış, kıyamet... Biz arkadaşlar doğal gaz faturası ödemiyoruz çünkü evde doğal gaz yakmıyoruz. Neden çünkü ben alev alev yanıyorum" diyen Hande Sarıoğlu bu sefer ekürisinin elinden portakal yedi.

Yine iddialı tarzı ve taytıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu bir takipçisinden gelen imalı yoruma tepkisiz kalmadı.

Doğal gaz faturası ödemiyoruz çünkü... Doğal gaz faturası ödemiyoruz çünkü...

"Ben Hollanda portakal kKraliçesi oldum" diyen güzel spiker Hande Sarıoğlu'na bir takipçi "İnşallah hep böyle birbirinizin ağzına verirsiniz" dedi.

Ekran Alıntısı

Güzel spiker ise bu yorumdan rahatsız olarak "Aşkım biz o espriyi yapalı çok oldu ya geriden geliyorsunuz. Yedik biz onun ekmeğini sen kırıntısındasın" dedi.

jhk

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