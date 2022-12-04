'Alev alev yanıyorum' demişti! Hande Sarıoğlu takipçisinin yorumuna yanıtıyla dikkat çekti

"Kar, kış, kıyamet... Biz arkadaşlar doğal gaz faturası ödemiyoruz çünkü evde doğal gaz yakmıyoruz. Neden çünkü ben alev alev yanıyorum" diyen Hande Sarıoğlu bu sefer ekürisinin elinden portakal yedi.

Yine iddialı tarzı ve taytıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu bir takipçisinden gelen imalı yoruma tepkisiz kalmadı.

"Ben Hollanda portakal kKraliçesi oldum" diyen güzel spiker Hande Sarıoğlu'na bir takipçi "İnşallah hep böyle birbirinizin ağzına verirsiniz" dedi.

Güzel spiker ise bu yorumdan rahatsız olarak "Aşkım biz o espriyi yapalı çok oldu ya geriden geliyorsunuz. Yedik biz onun ekmeğini sen kırıntısındasın" dedi.





