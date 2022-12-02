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Hande Sarıoğlu doğal gaz faturasına çözümü buldu! "Yakmıyoruz çünkü..."

02.12.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanında estetiklerine ve silikonuna dair de konuşmasıyla öne çıkan spor spikeri Hande Sarıoğlu doğalgaz faturasına çözümü buldu! Hande Sarıoğlu doğal gaz yakmama sebebini söyleyince sosyal medya yıkıldı.

Hande Sarıoğlu doğal gaz faturasına çözümü buldu! "Yakmıyoruz çünkü..."

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu son günlerde kalça dansıyla adından söz ettiriyor. Hayatında kimse olmamasına dair de sık sık yorumlara maruz kalan Hande Sarıoğlu "Şöyle bir şey, bu kızın sevgilisi nasıl yok merak ediyor insanlar. Bir de ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım, arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi" demişti.

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İddialı tarzıyla adından söz ettiren Sarıoğlu son yayınında yine hayranlarının dikkatini çekti. Artan doğal gaz faturalarına dair kendince önlem alan spiker güldüren bir yorum yaptı.

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Hande Sarıoğlu açıklamasında "Kar, kış, kıyamet... Biz arkadaşlar doğal gaz faturası ödemiyoruz çünkü evde doğal gaz yakmıyoruz. Neden çünkü ben alev alev yanıyorum" dedi.

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