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"Alev savaşçıları" Marmaris'teki yangını söndürmekte kararlı

23.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'den gelen orman işçisi Tuncay Sakar: - "Gözümüzde hala uyku yok. Fedakarca çalışmaya devam edeceğiz. Devletimiz nerede görev verirse biz her zaman çalışmaya hazırız" - Orman işçisi Mutlu Kaçar: - "Ne zaman burada yangın bitti biz o zaman memleketimize döneceğiz. Yangını söndürene kadar burada alevlerle mücadele etmeye devam edeceğiz"

SÜLEYMAN ELÇİN - Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında yılmadan çalışan orman işçileri ve itfaiye ekipleri, "yeşil vatan"ı alevlerden korumak için canla başla mücadele ediyor.

İlçede 21 Haziran'da başlayan orman yangınıyla mücadele için Türkiye'nin dört bir yanından yangın bölgesine gelen orman işçileri ve itfaiye ekipleri yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Uykusuzluk ve dumandan gözleri kızaran "alev savaşçıları", sarp arazide ulaşılamayan noktalara metrelerce hortum çekerek yangına müdahale ediyor. Ekipler, söndürdükleri bölgelerde ağaçları kurtarmanın huzuruyla kısa süreliğine dinleniyor.

Gece gündüz demeden bazen yemek yemeye bile fırsat bulamayan, botlarını yastık yaparak kısa süre uyuyan ekiplerin, bölgedeki mesailerine devam ediyor.

Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman işçisi Tuncay Sakar, Marmaris'e geldiklerinden bu yana uykusuz bir şekilde alevlere müdahale ettiğini söyledi. Son ağacı kurtarıncaya kadar çalışmaya devam edeceklerini aktaran Sakar, "Gözümüzde hala uyku yok. Fedakarca çalışmaya devam edeceğiz. Devletimiz nerede görev verirse biz her zaman çalışmaya hazırız. Sosyal medyada bazı paylaşımlar bizi üzüyor. Sosyal medyadan görüldüğü gibi değil. Arazi çok sarp. Hiç istirahat etmeden yangına girdim, ulaşılamayacak denilen noktalara bile müdahale ediyoruz. İşçisiyle, itfaiyesiyle, vatandaşlarıyla yangını söndürmek için çabalıyoruz." dedi.

- "Yangın tamamen sönene kadar buradayız"

Orman işçisi Mutlu Kaçar, Edremit'ten geldiklerini, "yeşil vatanı" korumak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Sarp arazide zor da olsa çalışmalarını yılmadan sürdürdüklerini anlatan Kaçar, "Ne zaman burada yangın bitti biz o zaman memleketimize döneceğiz. Yangını söndürene kadar burada alevlerle mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, yangını duyar duymaz harekete geçerek ilçeye geldiklerini ifade etti.

Gönüllü işçilerle yangının batı kanadından gelen kolu kesmeyi başardıklarını anlatan Ballak, şöyle konuştu:

"Yeşil vatan hepimizin. Bir ağaç bile kurtarmış olmanın mutluluğu uykusuzluğumuzun, yorgunluğun önüne geçiyor. Burada birçok ilden ekipler var. Vatan hepimizin vatanı. Burada il ayrımı yok. Aynı bilinç ve motivasyonla müdahale ediyoruz."

Burdur İtfaiye Müdürlüğünden Veli Erkaya da gönüllü işçilerle bir ekip oluşturarak canla başla saatlerdir çalıştıklarını dile getirdi. Erkaya, insanların canlarına, mallarına zarar gelmemesi için de evlerin çevresinde nöbet tuttuklarını ifade ederek, "Yangın tamamen sönene kadar buradayız. Yangını söndürmenin huzuruyla evimize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Orman bölge müdürlüğünden eğitim alan orman gönüllüsü Eyüp Çınar, yangının ilk çıktığı andan itibaren alevlere müdahale ettiklerini belirtti. Çınar, yorgunluk yaşamalarına rağmen bir ağacı bile kurtarmanın heyecanıyla çalıştıklarını vurguladı.

Orman gönüllüsü Levent Çelik de Marmaris'te yelkenli teknesi bulunan kişilerden oluşan bir ekip kurduklarını ve orman bölge müdürlüğünden eğitim aldıklarını söyledi. Çelik, "Vatanımıza ve doğaya olan sevgi uyumadan saatlerce çalışma motivasyonu sağlıyor. Denizciyiz. Mavi vatanı sevdiğimiz gibi yeşil vatanı da seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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