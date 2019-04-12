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Alex de Souza'dan Can Bartu paylaşımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.04.2019 03:56 | Son Güncelleme

Alex de Souza'dan hayatını kaybeden Can Bartu için başsağlığı mesajı geldi.

Alex de Souza'dan Can Bartu paylaşımı

Fenerbahçe’nin efsane 10 numarası Alex de Souza 83 yaşında hayatını kaybeden Can Bartu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Alex, Twitter'dan Türkçe attığı tweette, “Can Bartu’nun vefatini üzüntüyle öğrendim. Çok üzgünüm. Değerli ailesi ve Fenerbahçe ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanın cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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CAN BARTU İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

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Anahtar Kelimeler:
alex de souza can bartu

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