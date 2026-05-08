Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki başkanlık yarışı için açıklama: Bundan ötesi yok!

Fenerbahçe’de seçim atmosferi eski yıldızları da harekete geçirdi. Cristian Baroni’nin Aziz Yıldırım’a verdiği destek sonrası Alex de Souza’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Brezilyalı efsane, hiçbir adayı desteklemediğini vurguladı.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde eski futbolcuların açıklamaları gündem yaratmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın eski yıldızlarından Cristian Baroni'nin, Aziz Yıldırım'a verdiği destek sonrası Alex de Souza'nın yaptığı yorum tartışmaları beraberinde getirdi.

BARONI'DEN AZİZ YILDIRIM'A DESTEK

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım'a destek mesajı yayımladı. Brezilyalı eski futbolcu paylaşımında, "Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp" ifadelerini kullandı.

ALEX'TEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Baroni'nin paylaşımına yorum yapan Alex de Souza ise, "Geri gel patron! Benim desteğim seninle" sözleriyle kısa sürede gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandıran yorum, seçim süreciyle ilgili farklı değerlendirmelere neden oldu.

YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI AÇIKLADI

Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Alex de Souza, herhangi bir adayı desteklemediğini belirtti. Brezilyalı futbol adamı açıklamasında, "02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

